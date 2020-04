Huawei Freebuds 3i - nadchodzą bezprzewodowe słuchawki z ANC

Słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds 3 pojawiły się na naszym rynku z końcem ubiegłego roku. Chińczycy postanowili jednak, aby w niedługim czasie pojawiła się kolejna ich rewizja pod postacią modelu Huawei FreeBuds 3i. Oficjalna premiera miała odbyć się, jak się zdaje, wraz ze smartfonem Huawei Nova 7 (czyli jutro), jednak już dzień wcześniej wiemy o nich generalnie wszystko. Powiedzieć, że designem przypominają słuchawki Apple Airpods, to jak nie powiedzieć nic, warto się jednak skupić na tym, jakie nowości otrzymamy wraz z modelem z dopiskiem "i". Chodzi głównie o aktywną redukcję hałasów (ANC), która ma zmniejszać natężenie dźwięków z zewnątrz o około 24 decybele.

Wewnątrz słuchawek znajdziemy przetwornik o wielkości 10 mm (w Apple Airpods Pro znajdziemy głośnik 11 mm, ale jak wiemy nie tylko wielkość przetwornika świadczy o jakości dźwięku). Freebuds 3i pracują w oparciu o autorski układ SoC, który nawiązuje połączenie z urządzeniami zewnętrznymi poprzez Bluetooth w wersji 2.1 oraz 5.0. Obsługa odbywać się będzie naturalnie poprzez dotykowe panele na obudowie, zaś elementy wkładane do kanału usznego klasycznie uraczono silikonowymi tipsami. W każdej ze słuchawek znajduje się również para mikrofonów. Słuchawki będą też miały opcje szybkiego odnajdywania i parowania z urządzeniami pracującymi w oparciu o nakładkę EMUI w wersji 10.

Nowe słuchawki wyposażono w baterie o pojemności 37 mAh (znów nieco mniej niż w Apple Airpods Pro, gdzie zastosowano akumulator o wielkości 45 mAh, o 85 mAh w Samsung Galaxy Buds+ nie wspominając). Jak się jednak wydaje, Huawei próbuje rekompensować to większą baterią w etui ładującym, bowiem znajdziemy w nim sporą baterię o pojemności aż 410 mAh. Tak czy siak przewiduje się, że działanie słuchawek na jednym ładowaniu z włączonym ANC nie przekroczy 4 godzin, co w pewnych scenariuszach użytkowania może zupełnie przekreślić zasadność ich zakupu. Każda ze słuchawek waży tylko 5,5 gramów, zaś obudowa 51 gramów i ładowana jest przez złącze USB Typu C. Cena modelu Huawei Freebuds 3i nie jest znana.

Źródło: Win Future