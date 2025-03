Half-Life - gra dostępna całkowicie za darmo na Steam z powodu specjalnej okazji. Valve ma dla graczy coś jeszcze

Seria Half-Life od lat cieszy się ogromnym uznaniem wśród graczy, a jedynym zarzutem w stronę Valve jest brak trzeciej odsłony. Pierwsza część ukazała się 19 listopada 1998 roku, a więc niemalże ćwierć wieku temu. W związku z tym, że już za chwilę wybije okrągła rocznica, Valve postanowiło przygotować dla graczy coś wyjątkowego - specjalną zaktualizowaną edycję, która jest dostępna do pobrania dla wszystkich za darmo. Gra doczekała się wielu usprawnień i dodano do niej nieco nowej zawartości. Oprócz tego dostępny jest film dokumentalny.

Pierwsza część kultowej serii strzelanek pierwszoosobowych o nazwie Half-Life została udostępniona za darmo na platformie Steam. Edycja wyróżnia się nową zawartością, a także usunięciem wielu błędów.

Pierwszą nowością zaktualizowanej edycji jest integracja ze specjalną wersją, która została wydana jako demo (Half-Life Uplink). Do gry zostały także dodane cztery nowe mapy dla trybu multiplayer, a przy okazji oferuje ona teraz wsparcie dla ultrapanoramicznych monitorów. Poprawiono programowe renderowanie na systemie Linux, a także naprawiono błędy związane z oświetleniem. Bez problemu możemy teraz skorzystać z kontrolera lub trybu sieciowego. Posiadacze Steam Decka nareszcie mogą zagrać bez żadnych problemów.

Sam interfejs jest teraz odpowiednio skalowany w wysokich rozdzielczościach. W grze ujrzymy oryginalne animowane logo Valve, a samo menu przypomina swój pierwowzór z czasów debiutu. Bohaterowie z wersji alpha są teraz dostępni jako skiny w trybie mulitplayer (Ivan The Space Biker oraz Proto-Barney). Spora część zawartości z płyty CD o nazwie Half-Life: Further Data również została dodana do gry. Wszystkie zmiany oraz naprawione błędy znajdziemy pod tym adresem. Grę także możemy pobrać z tego samego linku lub po prostu znaleźć ją w serwisie Steam. Produkcję możemy odebrać do 20 listopada 2023 roku (19:00). Dodatkowo Valve postanowiło nagrać krótki film dokumentalny, który możemy zobaczyć poniżej.

Źródło: Steam