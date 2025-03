Gry strategiczne cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem. Dziś gracze preferują szybką i łatwą formę rozrywki

Świat nieustannie się zmienia, a wraz z nim wewnętrzną metamorfozę przechodzą ludzie. Można to zauważyć po sposobie myślenia, zachowania, czy poglądów poszczególnych jednostek. Życie w coraz większym pędzie sprawia, że przeciętny człowiek przeznacza bardzo mało czasu na jakąkolwiek aktywność i szybko zmienia ją na inną. Brak skupienia uwidacznia się także w branży gier, gdzie strategiczne myślenie i produkcje z nim związane powoli odchodzą do lamusa.

W ciągu ostatniej dekady preferencje graczy uległy znaczącej zmianie. Coraz mniej osób ma chęć zanurzyć się w świecie gier strategicznych, aby planować swoje działania. Zaczynają więc dominować proste gry, które mają dostarczyć rozrywki w krótkim czasie, a gracz nie musi przy nich zbyt dużo myśleć.

Wspomniane wnioski można wyciągnąć po analizie danych, jakie przedstawiła firma Quantic Foundry. W okresie od czerwca 2015 do kwietnia 2024 roku przeprowadzana była specjalna ankieta, która określała preferencje graczy. Pod uwagę wzięto wyniki 1,57 mln osób (wyłączając ze statystyk ludzi, którzy pochodzili z Chin). Wśród nich zdecydowana większość graczy, bo aż 75%, była płci męskiej, 21% żeńskiej, a 4% nie określiło się w tej kwestii. Średnia wieku wszystkich osób wyniosła 24,5. Niemal połowa (46%) z nich pochodziła z Ameryki Północnej, a 26% z Europy Zachodniej. 81% graczy zaznaczyło w ankiecie, że regularnie gra w gry na komputerze, 55% na konsoli, a 34% na smartfonie. Okazało się, że aktualnie ludzie coraz mniej preferują rozrywkę, która wymaga strategicznego myślenia oraz planowania (67% spadek zainteresowania).

Na taki obraz sytuacji nie ma wpływu płeć, czy też pochodzenie. W każdej grupie zaobserwowano bardzo zbliżone wyniki. Oczywiście na rezultaty ankiety wpływ mają zmieniające się czasy. Dziś, tak jak wspomniano we wstępie, ludzie nie są w stanie zbyt długo skupiać się na jednej rzeczy. Dobrze to uwidacznia choćby ogromny sukces TikToka, czy też coraz popularniejsze krótkie formy wideo na innych platformach (YouTube Shorts), które powoli wypierają te dłuższe. Wychodzi na to, że gracze nie oczekują już zaawansowanej rozgrywki, w której musieliby "wysilić swoje szare komórki". Powoli, acz nieubłaganie, zaczynają dominować gry z prostszymi mechanikami, które mają za zadanie dostarczenie im szybkiej dawki rozrywki.

Źródło: Quantic Foundry