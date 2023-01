Google Stadia - zamknięcie usługi już wkrótce. Co z dedykowanymi usłudze kontrolerami?

Zbliża się moment całkowitego wyłączenia usługi Google Stadia. Plany zakładają wyciągnięcie wtyczki już jutro. Choć decyzja ta jest nieodwołalna, to pojawiły się dobre wieści dla osób, które przyzwyczajone są do kontrolera używanego do obsługi gier w ramach platformy. Firma Google dała nadzieję, że będzie możliwe używanie go w trybie bezprzewodowym, nawet po wyłączeniu usługi. Podłączenie pada ma być możliwe za pomocą standardu Bluetooth.

Gamepad wykorzystywany w Google Stadia otrzyma samoobsługowy pakiet, który pozwoli na korzystanie z kontrolera w trybie bezprzewodowym za pomocą standardu Bluetooth.

Wszystkim korzystającym z platformy Google Stadia z pewnością mocno zapadnie w pamięć dzień 18 stycznia bieżącego roku, kiedy to usługa zostanie wyłączona. Wielu użytkowników spodziewało się takiego obrotu spraw, choćby po doniesieniach o rozwiązaniu zespołu zajmującego się produkcją gier przeznaczonych wyłącznie na rzeczoną platformę. Niewątpliwie jednak zagorzali zwolennicy usługi amerykańskiego giganta są rozczarowani takim obrotem spraw. Problem obejmuje nie tylko samą usługę, przeznaczoną do rozgrywek w chmurze, ale także autorskiego sprzętu, który był wykorzystywany do obsługi gier. Pojawiła się jednak iskierka nadziei dla fanów kontrolera Google Stadia.

Gamepad wykorzystywany w platformie amerykańskiej firmy działał dotychczas w oparciu o łączność poprzez Wi-Fi. Na takie rozwiązanie zdecydowano się w celu zmniejszenia opóźnień wejścia, charakterystycznych zazwyczaj dla usług umożliwiających rozgrywkę w chmurze. Po prośbach użytkowników, w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na forum społecznościowym Stadii, przedstawiciel Google zapowiedział, że już wkrótce zostanie wydany specjalny pakiet samoobsługowy, umożliwiający łączenie się z kontrolerem platformy za pomocą Bluetooth. Sam sprzęt został wycofany ze sprzedaży w chwili opublikowania oświadczenia, dotyczącego zamknięcia całej platformy przez amerykańską firmę.

Po wydaniu stosownego pakietu przez Google, możliwe będzie korzystanie z gamepada na dowolnym komputerze wykorzystującym łączność Bluetooth. Nie doprecyzowano jednak, czy obejmie to również systemy macOS i dystrybucje Linuksa. Zamknięcie Stadii oznaczać będzie utratę dostępu do nabytych tytułów. Na szczęście firma Google zdecydowała się zwrócić użytkownikom wydane pieniądze, a postęp z części opublikowanych tam gier będzie można przenieść na komputery PC.

Źródło: Ars Technica, Google