Google planuje wprowadzić własnego AirTaga? Wsparcie dla tego akcesorium zostało już dodane do systemu Android

Pojawiła się informacja o tym, że korporacja Google ma w planie wyprodukowanie swojego AirTaga. Według przesłanek, urządzenie to na dany moment nosi nazwę „Grogu”, która to została nadana mu na cześć popularnej postaci z serialu Mandalorian, a wyglądem ma przypominać rozwiązanie od firmy Apple. Wsparcie dla lokalizatora zostało już dodane do systemu Android. Urządzenie ma ponoć zostać zaprezentowane na zbliżającej się konferencji Google I/O.

W marcu 2022 roku, serwis Trustedreviews.com informował o tym, że firma Google wprowadza do systemu Android wsparcie dla lokalizatorów działających na Bluetooth, co miało być odpowiedzią na popularnego AirTaga od Apple. Teraz, dzięki osobom „kopiącym” w kodzie Androida dowiadujemy się, że Google planuje swój własny system lokalizujący nasze zgubione rzeczy. Miałoby to być urządzenie dość podobne do wyżej wspomnianego rozwiązania Apple, a jego nazwa miałaby brzmieć „Grogu”.

Urządzenie miałoby korzystać z technologii UWB (Ultra-wideband), która pozwala na szybką wymianę informacji pomiędzy telefonem a lokalizatorem oraz dość wysoką precyzję w ustalaniu pozycji lokalizatora. Warto mieć na uwadze, że technologia UWB została zaimplementowana, na razie, w telefonach od samego Google'a, a konkretnie w modelach Pixel 6 Pro oraz Pixel 7 Pro, nie powinna być ona jednak wymogiem do korzystania z Grogu. Źródła przecieku twierdzą, że Google chciałoby, aby większość urządzeń opartych o system Android mogła korzystać z tego lokalizatora, więc prawdopodobnie sam protokół Bluetooth wystarczy.

