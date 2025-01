Google Pixel 8 oraz Pixel 8 Pro mogą zaoferować wsparcie dla trybu pulpitu na większym ekranie

Smartfony są dziś na tyle wydajne, że w określonych przypadkach bez problemu mogą zastąpić nam komputer. Jednak ich wydajność nie zdałaby się na zbyt wiele, jeśli cała treść wyświetlana byłaby tylko na małym ekranie urządzenia. Z pomocą więc przychodzą przeróżne rozwiązania, takie jak Samsung Dex czy Motorola Ready For. Pozwalają one podłączyć smartfon do zewnętrznego ekranu i obsługiwać go w trybie pulpitu. Taką możliwość mogą zyskać Google Pixel 8 oraz 8 Pro.

Przewiduje się, że nadchodząca ósma generacja smartfonów od Google z serii Pixel będzie w stanie obsługiwać tryb pulpitu. Wszystko za sprawą dostępności trybu DisplayPort Alt Mode.

Przed nadchodzącą generacją "Pixeli", która może zadebiutować już w lipcu bądź sierpniu, dowiedzieliśmy się już bardzo wiele. Na pokładzie przyszłych smartfonów od Google ujrzymy procesor Tensor G3 (1 x 3 GHz Cortex-X3, 4 x 2,45 GHz Cortex-A715, 4 x 2,15 Ghz Cortex-A510) z układem graficznym Mali-G715 MP10 (890 MHz), 12 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Za wyświetlacz posłuży panel AMOLED z LTPO o przekątnej 6,52-cala, rozdzielczości 1440p oraz odświeżaniu wynoszącym 120 Hz. Wiemy również o głównej matrycy, którą w tym wypadku okaże się Samsung ISOCELL GN2 (50 MP). Jednym z ciekawszych rozwiązań ma być termometr, którego pomiar oparto o podczerwień. Natomiast najnowsze informacje od polskiej informatorki Kamili Wojciechowskiej (@Za_Raczke) wskazują, że Pixele z serii 8 będą pierwszymi z całej linii, w których znajdzie się wsparcie dla trybu DisplayPort Alt Mode.

Wspomniany tryb pozwala na połączenie urządzenia poprzez port USB typu C do zewnętrznych wyświetlaczy, co otwiera drogę do wprowadzenia trybu pulpitu. Obecnie coraz więcej sprzętów pozwala na skorzystanie z dedykowanego trybu, więc jeśli chodzi o same "Pixele", to z aplikacją, która to umożliwi, nie powinno być większych problemów. Oczywiście możemy założyć, że Google opracuje własne rozwiązanie, więc nie trzeba będzie posiłkować się alternatywami. Ósma generacja ma bardzo dobre predyspozycje, żeby sprostać temu zadaniu - szczególnie jeśli mówimy o wydajnych podzespołach. Wprowadzenie trybu DP Alt Mode będzie z pewnością sporym krokiem naprzód w rozwoju smartfonów Google Pixel.

Źródło: Android Authority, Twitter @Za_Raczke