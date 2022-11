Google Pixel 7a pozuje na pierwszych renderach. Zapowiada się świetny smartfon w kompaktowych rozmiarach

Google Pixel 7a zapowiada się na wymarzonego smartfona z Androidem w średniej półce cenowej. Wstępne przecieki sugerują, że powinien być on pozbawiony niemal wszystkich największych wad poprzednika, jednak wiemy już, że nie ma co spodziewać się wielkich zmian w stylistyce urządzenia. Serwis SmartPrix we współpracy z OnLeaks przygotował właśnie świetnej jakości rendery nadchodzącego smartfona od Google. Powinny one rozwiać wszelkie wątpliwości.

Google Pixel 7a gabarytowo prezentuje się tak samo, jak Pixel 6a. Zaoferuje jednak m.in. płynniejszy ekran 90 Hz, szybszy procesor Tensor G2, lepszy aparat czy bezprzewodowe ładowanie.

Co tu dużo mówić - Google Pixel 7a wygląda niemal tak samo, jak Pixel 6a. W oczy rzucają się stosunkowo grube ramki dookoła ekranu, a także charakterystyczna pozioma wyspa na podwójny aparat fotograficzny (prawdopodobnie IMX787 + IMX712). Co jednak ważniejsze, urządzenie ma ok. 6,1-calowy wyświetlacz AMOLED Full HD+ wyróżniający się odświeżaniem na poziomie 90 Hz. Wymiary urządzenia to 152,4 x 72,9 x 9,0 mm (10,1 mm z wysepką), co oznacza, że gabarytowo będzie niemal takie samo jak Pixel 6a (152,5 x 71,8 x 8,9 mm).

Poza tym spodziewamy się, że Pixel 7a będzie miał m.in. chip Tensor G2 znany z tegorocznych flagowych Pixeli 7 czy funkcję bezprzewodowego ładowania 5 W. Szkoda tylko, że mimo wstępnych zapowiedzi na pokładzie nie znalazło się miejsce dla złącza 3,5 mm mini-jack, jednak w dzisiejszych czasach trudno oczekiwać smartfonów z tym portem. Data premiery urządzenia pozostaje nieznana. Spekuluje się, że telefon ujrzy światło dzienne na początku 2023 roku. Dla porównania, Pixel 6a został zaprezentowany w maju bieżącego roku.

Źródło: SmartPrix, OnLeaks