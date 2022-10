GIGABYTE potwierdza pełną listę procesorów Intel Raptor Lake. Seria Core 13. generacji będzie zawierać 22 różne układy

Już 20 października Intel oficjalnie zaprezentuje nowe procesory z serii Core 13. generacji. W pierwszej kolejności zapoznamy się z topowymi jednostkami z odblokowanym mnożnikiem. Na pozostałe modele z niższych półek cenowych będziemy musieli poczekać nieco dłużej (może nawet kilka miesięcy?), jednak już dziś wiemy, jakie konkretnie jednostki wejdą w skład nowej rodziny chipów. Wszystko dzięki uprzejmości firmy GIGABYTE.

Seria Core 13. generacji będzie liczyć sobie 22 modele, wśród których znajdziemy zupełnie nowe konstrukcje, jak również te bazujące na zeszłorocznej architekturze. Do pełni szczęścia brakuje nam tylko szczytowych taktowań procesorów z zablokowanym mnożnikiem.

Wspomniany producent dodał już do swojego portfolio płyty główne z chipsetem Z790, co oznacza, że jesteśmy już w stanie podejrzeć pełną listę obsługiwanych procesorów. Lista zawiera zarówno modele Alder Lake, jak i Raptor Lake. Jak się okazuje, seria Core 13. generacji będzie liczyć sobie 22 modele, wśród których znajdziemy zupełnie nowe konstrukcje, jak również te bazujące na zeszłorocznej architekturze. Co ciekawe, zostało to wyszczególnione w tabeli zamieszczonej na stronie GIGABYTE'a.

Procesor Architektura Rdzenie / wątki Taktowanie bazowe Taktowanie Boost Cache L3 iGPU TDP i9-13900KF Raptor Lake B0 8P+16E/32T 3,0 GHz 5,8 GHz 36 MB - 125 W i9-13900K Raptor Lake B0 8P+16E/32T 3,0 GHz 5,8 GHz 36 MB UHD Graphics 770 125 W i9-13900F Raptor Lake B0 8P+16E/32T 2,0 GHz ? 36 MB - 65 W i9-13900 Raptor Lake B0 8P+16E/32T 2,0 GHz ? 36 MB UHD Graphics 770 65 W i9-13900T Raptor Lake B0 8P+16E/32T 1,1 GHz ? 36 MB UHD Graphics 770 35 i7-13700KF Raptor Lake B0 8P+8E/24T 3,4 GHz 5,4 GHz 30 MB - 125 W i7-13700K Raptor Lake B0 8P+8E/24T 3,4 GHz 5,4 GHz 30 MB UHD Graphics 770 125 W i7-13700F Raptor Lake B0 8P+8E/24T 2,1 GHz ? 30 MB - 65 W i7-13700 Raptor Lake B0 8P+8E/24T 2,1 GHz ? 30 MB UHD Graphics 770 65 W i7-13700T Raptor Lake B0 8P+8E/24T 1,4 GHz ? 30 MB UHD Graphics 770 35 W i5-13600KF Raptor Lake B0 6P+8E/20T 3,5 GHz 5,1 GHz 24 MB - 125 W i5-13600K Raptor Lake B0 6P+8E/20T 3,5 GHz 5,1 GHz 24 MB UHD Graphics 770 125 W i5-13600 Alder Lake C0 6P+8E/20T 2,7 GHz ? 24 MB UHD Graphics 770 65 W i5-13600T Alder Lake C0 6P+8E/20T 1,8 GHz ? 24 MB UHD Graphics 770 35 W i5-13500 Alder Lake C0 6P+8E/20T 2,5 GHz ? 24 MB UHD Graphics 770 65 W i5-13500T Alder Lake C0 6P+8E/20T 1,6 GHz ? 24 MB UHD Graphics 770 35 W i5-13400F Raptor B0 / Alder C0 6P+4E/16T 2,5 GHz 4,6 GHz 20 MB - 65 W i5-13400 Raptor B0 / Alder C0 6P+4E/16T 2,5 GHz 4,6 GHz 20 MB UHD Graphics 770 65 W i5-13400T Alder Lake C0 6P+4E/16T 1,3 GHz ? 20 MB UHD Graphics 770 35 W i3-13100F Alder Lake H0 4P+0E/8T 3,4 GHz ? 12 MB - 65 W i3-13100 Alder Lake H0 4P+0E/8T 3,4 GHz ? 12 MB UHD Graphics 770 65 W i3-13100T Alder Lake H0 4P+0E/8T 2,5 GHz ? 12 MB UHD Graphics 770 35 W

Do pełni szczęścia brakuje nam tylko szczytowych taktowań procesorów z zablokowanym mnożnikiem, jednak liczymy, że w najbliższych tygodniach w sieci pojawią się dokładne zegary. Warto dodać, że to nie wszystkie modele Raptor Lake, które ujrzą światło dzienne. Jak wiemy, w drodze jest również flagowy Core i9-13900KS osiągający taktowania 6,0 GHz już po wyjęciu z pudełka, choć ten model zadebiutuje zapewne dopiero w 2023 roku. Niewykluczone, że Intel szykuje także jakąś jednostkę przeznaczoną tylko na wybrany rynek. Ostatnio takim "rodzynkiem" był model Core i5-12490F dostępny jedynie w Chinach.

Źródło: GIGABYTE, VideoCardz