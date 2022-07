GIGABYTE AORUS S55U - 55-calowy monitor 4K HDR z systemem Android TV. To jeszcze monitor czy już telewizor?

GIGABYTE jest znany z przygotowywania nie tylko typowych monitorów o przekątnych 24, 27 czy 32 cali. Firma ma w swoim portfolio także znacznie większe propozycje jak 43-calowy AORUS FV43U (matryca VA) czy AORUS FO48U (OLED). Tym razem tajwański producent postanowił pójść jeszcze o krok dalej. Po 43-calowym oraz 48-calowym monitorze przyszedł czas na... 55 cali. Tym samym do oferty wchodzi urządzenie o nazwie GIGABYTE AORUS S55U.

GIGABYTE zaprezentował swój najnowszy "monitor" do gier. AORUS S55U, bo o nim mowa, korzysta z 55-calowej matrycy VA oraz systemu Android TV.

Pod niektórymi względami monitorowi GIGABYTE AORUS S55U bliżej do typowego telewizora niż pełnoprawnego monitora. Nie znajdziemy tutaj klasycznego złącza DisplayPort, zamiast tego urządzenie wspiera... system Smart TV Android. Wracając do tematu złączy - znajdziemy tutaj łącznie cztery porty HDMI, z czego dwa to najnowsze wersje HDMI 2.1 (4K przy 120 Hz) z pełną przepustowością 48 Gbps oraz obsługą eARC. Dwa pozostałe to starszy standard HDMI 2.0 (4K przy 60 Hz). Rozdzielczość to 4K, a wykorzystana matryca to VA z podświetleniem typu Direct LED (132 strefy wygaszania) wraz z dodatkową warstwą Quantum Dot w celu poszerzenia szerokiej palety barw DCI-P3.

GIGABYTE S55U GIGABYTE FO48U Typ matrycy VA + Quantum Dot OLED Typ podświetlenia Direct LED (132 strefy wygaszania) OLED Przekątna ekranu 48 cali 47,5 cali Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 pikseli 3840 x 2160 pikseli Rozmiar plamki 0.315 mm 0.274 mm Kąty widzenia 178°/178° 178°/178° Częstotliwość odświeżania 120 Hz (HDMI 2.1), 60 Hz (HDMI 2.0) 120 Hz (DP 1.4, HDMI 2.1) Synchronizacja NVIDIA G-SYNC Brak informacji NVIDIA G-SYNC Compatible Synchronizacja AMD FreeSync AMD FreeSync Premium AMD FreeSync Premium Pro Zakrzywienie - - Głębia barw 10-bit (1,07 mld odcieni barw) 10-bit (1,07 mld odcieni barw) Czas reakcji matrycy 2 ms GtG 1 ms GtG Kontrast statyczny 5000:1 ∞:1 Typowa luminancja 500 nitów 150 nitów Maksymalna luminancja 1500 nitów 1000 nitów HDR HDR10, Dolby Vision, HDR10+, HLG HDR10, Dolby Vision Typ matrycy Matowy ekran Błyszczący ekran Pokrycie przestrzeni sRGB 100% 100% Pokrycie przestrzeni DCI-P3 ~96% ~99% Dostępne złącza cyfrowe HDMI 2.1 (x2), HDMI 2.0 (x2) DP 1.2, HDMI 2.1 (x2), USB-C Inne wyjścia wideo - - HUB USB USB 3.2, USB 2.0 USB 3.1 Głośniki 10 W (x2) 15 W (x2) Waga (z podstawą) 25,3 kg 15 kg Pivot Nie Nie Inne Moduł bezprzewodowy WiFi 5 (802.11ac), Bluetooth, Ethernet - Smart TV Android TV -

Typowa luminancja ekranu wynosi 500 nitów, jednak szczytowo może dobić do 1500 nitów, więc już mowa o całkiem konkretnej propozycji pod tym względem. Monitor GIGABYTE AORUS S55U oferuje także szerokie wsparcie dla HDR. Oprócz bazowej normy HDR10, sprzęt obsługuje także Dolby Vision, HDR10+ oraz telewizyjny HLG. Waga całej konstrukcji to 25,3 kilograma. Nie brakuje także możliwości powieszenia na ścianie (standard VESA 400 x 300). Cena ani dokładna data premiery rynkowej nie została jeszcze ujawniona. Pytanie jednak czy GIGABYTE AORUS S55U to jeszcze monitor (jak jest reklamowany), czy bardziej telewizor przygotowany z myślą o graczach?

Źródło: WCCFTech