Philips 34E1C5600HE - monitor biurowy o proporcjach 21:9. Panel VA, wbudowana kamera i odświeżanie 100 Hz

Marka Philips zaprezentowała nowy, zakrzywiony, 34-calowy monitor o proporcjach ekranu 21:9. Nowy model nosi nazwę 34E1C5600HE i wyposażono go w rozwiązania podnoszące wygodę pracy, takie jak wbudowana kamerka, mikrofon z funkcją redukcji szumów czy wielofunkcyjny port USB–C. Można dzięki niemu nie tylko przesyłać sygnał obrazu z laptopa, ale także laptopa ładować (Power Delivery do 65 W). Monitor w sklepach pojawi się już w lipcu w cenie 2869 zł.

Philips 34E1C5600HE to zakrzywiony monitor o proporcjach 21:9, który wprawdzie celowany jest w pracę biurową, ale dzięki 100-hercowemu panelowi umili także sesje z grami komputerowymi.

Philips 34E1C5600HE wraz ze swoim debiutem dołącza do serii biurowych monitorów Philips 5000. Zastosowany tu panel VA o rozdzielczości 3440 x 1440 px, wyświetla 16,7 milionów kolorów i pracuje z maksymalnym odświeżaniem na poziomie 100 Hz. Dzięki temu oraz implementacji technologii Asaptive-Sync docenią go także gracze. W bardziej biurowych zastosowaniach przydatne mogą okazać się zaś funkcje MultiView, PiP, LowBlue Mode oraz Flicker Free.

Philips 34E1C5600HE Matryca VA Przekątna 34" Rozdzielczość 2400 x 1440 px Odświeżanie 100 Hz Zakrzywienie 1500 R Czas reakcji 4 ms (GtG) Kontrast statyczny 3000:1 Luminancja 300 cd/m² HDR nie dotyczy Złącza cyfrowe 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.2, 1x USB-C z DP Alt mode Głośniki 2x 5 W

Na górze monitora znajduje się kamerka wyposażona w mikrofon z redukcją szumów i fizyczny przycisk pozwalający na jej wyłączenie. Urządzenie jest też zgodne z Windows Hello, co oznacza, że monitor rozpozna twarz użytkownika i natychmiast zaloguje go do systemu. Za bezpieczeństwo tego rozwiązania odpowiedzialne są czujniki głębi, które nie pozwolą uzyskać dostępu przy pomocy np. zdjęcia danej osoby. W ramach zwiększenia wygody użytkowania monitor został wyposażony w podstawę pozwalającą na dostosowanie pozycji ekranu pod względem wysokości (130 mm) oraz pochylenia do przodu i tyłu (od -5 do 20 stopni).

Źródło: Philips