Genesis Astat 200 i Astat 700 - ergonomiczne, gamingowe fotele z przewiewnymi oparciami i podłokietnikami 3D

Na rynku nie brakuje foteli gamingowych, które niekoniecznie pasują do każdego wnętrza. Mam na myśli przede wszystkim fotele kubełkowe, które odnajdą się w pokojach raczej młodych graczy. Jeśli szukamy zaś fotela do dłuższych posiedzeń przed monitorem, który nie będzie przytłaczał designem i będzie przy okazji ergonomiczny, to mamy już bardzo zawężony wybór. Dlatego też miło mi poinformować, że marka Genesis wprowadza na rynek takie właśnie, bardziej stonowane wizualnie rozwiązanie. A nawet dwa.

Marka Genesis zapowiedziała dwa nowe komputerowe fotele, przygotowane na bazie m.in. przewiewnej siatki. Są też relatywnie przystępne cenowo.

Nowe fotele Genesis Astat 200 i Astat 700 wyróżnia elastyczna konstrukcja oparcia w formie ośmiożebrowego szkieletu z trzema stopniami położenia. Rozwiązanie to ma zapewnić odpowiednie wsparcie odcinka lędźwiowego podczas długich sesji przy komputerze. Na uwagę zasługuje również regulowany zagłówek pokryty tkaniną siatkową, a także szerokie, miękkie podłokietniki nastawne w trzech kierunkach. Wysokość foteli ustalić można za pomocą podnośnika o nośności do 150 kg. Poruszanie się na nich ułatwią kółka o średnicy 60 mm.

Genesis Astat 200 Genesis Astat 700 Podnośnik gazowy Class-4 Maksymalne obciążenie 150 kg Materiał tkanina siatkowa Regulacja zagłówka tak Regulacja odcinka lędźwiowego tak Podłokietniki (regulacja) 3D Mechanizm oparcia odchylenie odchylenie z blokadą Regulacja głębokości siedziska nie tak Wysokość fotela 120 - 130 cm 114 - 127 cm Wysokość oparcia (bez zagłówka) 58 cm Szerokość oparcia 47,5 cm Szerokość siedziska 48 cm 49,5 cm Głębokość siedziska 49 cm 50 - 52 cm Wysokość siedziska 48 - 58 cm 44,5 - 51,5 cm Wysokość podłokietników 27,5 - 34,5 cm Wysokość zagłówka 7,5 - 14,5 cm Cena 799 zł 999 zł

Genesis Astat 200 wyróżnia się oparciem pokrytym przewiewną tkaniną siatkową oraz piankowym siedziskiem. Fotel wyposażony został w mechanizm, który po odblokowaniu pozwala na swobodne odchylenie do tyłu, zaś jego stabilność ma gwarantować nylonowa pięcioramienna podstawa. Genesis Astat 700 to już fotel dla nieco bardziej wymagających osób. Został on w całości pokryty tkaniną siatkową. Pozwala on na pełną regulację głębokości siedziska, oferując jednocześnie dostosowanie jego długości do wzrostu użytkownika. Co więcej, mechanizm regulacji kąta nachylenia oparcia umożliwia swobodne odchylenie oraz jego blokadę w dowolnej pozycji. Ostatnią cechą charakterystyczną tego modelu jest pięcioramienna podstawa wykonana z aluminium. Oba modele dostępne będą w sklepach 15 lipca w czarnej oraz czerwono-czarnej wersji kolorystycznej. Co jednak ciekawe, już 1 lipca rusza przedsprzedaż, w której fotele będą tańsze o 10% swojej wartości. Gdyby ktoś pytał - tak, test na PurePC jest w planach.

Genesis Astat 200 - kolor czerwono-czarny

Genesis Astat 700 - kolor czarny

Źródło: Genesis