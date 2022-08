G.SKILL prezentuje MD2 - stylową obudowę Mid-Tower w dwóch wersjach kolorystycznych

G.SKILL zaprezentowało właśnie nową obudowę Mid-Tower przeznaczoną dla wysokowydajnych podzespołów. Na ten moment otrzymaliśmy na temat konstrukcji tylko dość podstawowe informacje, pozbawione m.in. ostatecznych cen, jednak informacje te powinny wystarczyć, by zainteresować się ewentualnym nabyciem obudowy w przyszłości. MD2 umożliwia przede wszystkim zamontowanie do 7 wentylatorów 120 mm, przy czym 6 z nich zmieści się na radiatorach AIO 360 mm, a ostatni na tyle obudowy.

G.SKILL MD2 to obudowa Mid-Tower celowana w wysokowydajne podzespoły, oferująca montaż dwóch radiatorów 360 mm oraz wentylatora na tyle.

Obudowa ma być dostępna zarówno w białej, jak i w czarnej wersji kolorystycznej. Obie wersje zdobi subtelny pasek RGB LED na froncie oraz hartowane, 4-mm szkło na boku. Jeśli dobrze przyjrzymy się konstrukcji, to okaże się, że producent pomyślał także o bocznych kratkach wentylacyjnych. Wspomniane radiatory, które mają wspomagać wymianę powietrza na chłodniejsze, można będzie zamontować na topie oraz na froncie obudowy.

W obudowie zmieścimy karty graficzne o długości do 395 mm oraz chłodzenie CPU o wysokości do 170 mm. Konstrukcja oferuje także klasyczną zatokę na nośniki pamięci w tzw. piwnicy. Zmieścimy tu dokładnie dwa dyski 2,5"/3,5". Kolejne dwie 2,5-calowe konstrukcje zamontujemy zaś za tacką płyty głównej. Jeśli kogoś zaintrygowała ta obudowa, to nie pozostaje czekać na nic innego jak na dokładne jej wymiary, a przede wszystkim na cenę.

Źródło: G.SKILL