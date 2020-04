Forza Street na smartfony z systemem Android oraz iOS już 5 maja

Czekaliśmy na to naprawdę długo. Forza Street pojawi się smartfonach oraz tabletach już niebawem, bo 5 maja. Tytuł bazujący na marce Forza cieszącej się uznaniem graczy z całego świata, nie będzie jednak produkcją zbytnio rozbudowaną. W istocie nowa odsłona to lekka ścigałka, w której auta będą prowadzić się same. Gracz będzie miał możliwość wpływu na wyniki, choćby poprzez usprawnienia pojazdu oraz wszelakie dodatki. Dla osób szukających bliskiej symulatora gry wyścigowej produkcja może okazać się nieatrakcyjna. To prawda, jednak Microsoft celuje tutaj w fanów krótkiej, przyjemnej rozrywki, którą można realizować np. w kolejce do lekarza. Gra będzie darmowa, ale pojawią się w niej mikropłatności.

Forza Street zagości na urządzeniach mobilnych z Androidem oraz iOS już 5 maja 2020 roku. Gra będzie darmowa, lecz pojawi się w niej system mikropłatności w formie kredytów i złota.

W świecie gier istnieją marki, których przedstawiać nie trzeba nikomu. Forza bez wątpienia zalicza się do takowych. Nic więc dziwnego w tym, że Microsoft, do którego należy marka, zamierza skorzystać na jej popularności, próbując swoich sił w App Store, Google Play i Galaxy Store. Forza Street trafi bowiem aż na trzy platformy z aplikacjami dla systemów Android oraz iOS. Niestety, na ten moment nikt nie wspomina o Huawei AppGallery, choć to może się oczywiście zmienić. Twórcy nie określili dokładnie wpływu mikropłatności na ewentualne sukcesy wewnątrz gry, jednak obstawiam, że kredyty i złoto będą w wielu przypadkach niemal niezbędne. Cieszyć może za to możliwość przeniesienia postępów uzyskanych w Forza Street na Windows 10 do mobilnej wersji gry. Wystarczy logowanie do konta Xbox Live.

Gra pojawi się na Androidzie i iOS już 5 maja. Jeśli jesteście zainteresowani tytułem, nie warto czekać z jego pobraniem. Okazuje się, że przez pierwszy miesiąc od debiutu gracze mogą liczyć na darmowy dodatek, tak zwany Founder's Pack. W jego skład wchodzi samochód Ford GT 2017 oraz paczka z kredytami i złotem. To oznacza w zasadzie darmową możliwość początkowego rozbudowania aut i garażu. Trzeba zdawać sobie natomiast sprawę z tego, że jest to nic innego, jak zachęcenie użytkownika do późniejszego sięgnięcia do portfela. Na koniec dodam tylko, że wstępna rejestracja ruszyła jedynie w repozytoriach Google Play oraz Galaxy Store.

Źródło: Microsoft