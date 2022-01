Forza Street: mobilna gra Microsoftu to idealny przykład na to, jak zmarnować potencjał rozrywki dla iOS i Androida

Na stronie wsparcia serii Forza pojawił się wpis dotyczący zamknięcia mobilnej produkcji Forza Street. Gra zostanie oficjalnie wyłączona wiosną tego roku, ale już dziś gracze nie mają możliwości korzystania z opcji zakupów we wbudowanym sklepie. Choć marka Forza jest bez wątpienia kultowa i dla wielu stanowi gwarancję wysokiej jakości mobilnej rozrywki, produkt Microsoftu nie poradził sobie na dość specyficznym rynku smartfonowym. Nie jest to jednak specjalnym zaskoczeniem. W zasadzie znana marka to jedyne, czym może pochwalić się tytułowa produkcja. Mimo sporych oczekiwań rzeczony tytuł okazał się ograniczoną arcade’ową ściganką, która nie oferuje, choćby prymitywnego systemu sterowania. Dlaczego Forza Street to niewypał?

Forza Street, mobilna gra dla systemów Android i iOS okazała się porażką. Microsoft zamknie projekt wiosną 2022 roku. Powodów braku sukcesu można doszukiwać się w lekceważącym podejściu twórców.

Powiedzmy sobie jasno – rynek gier mobilnych jest bardzo specyficzny. Choć proste produkcje oferujące krótkie sesje growe zdobywają wysokie noty wśród graczy, entuzjaści inteligentnych telefonów coraz częściej poszukują rozbudowanych tytułów. Niezależnie od tego, czy mówimy o portach „pełnoprawnych” gier czy aplikacjach stworzonych od podstaw dla smartfonów, użytkownicy oczekują również złożonej zabawy. Wśród najpopularniejszych gier, o których mówiło się w 2021 roku na Twitterze, pierwsze miejsce zajmuje Genshin Impact. To świetna gra w klimacie fantasy z rozbudowanym światem. Taki mechanizm zdaje się receptą na sukces. Niestety, niektórzy idą na łatwiznę.

Na dobrą sprawę Forza Street w momencie debiutu nie była do końca nowym produktem. To w zasadzie Miami Street przeniesiony na mobilne platformy Android i iOS. Grze daleko do kultowych ściganek producenta. Zabaw ogranicza się tu do kolekcjonowania aut, dodawania gazu, hamowania i reakcji na określone zdarzenia drogowe. Nie brzmi zbyt ekscytująco, prawda? Firma z Redmond ewidentnie chciała pójść na łatwiznę. Dziś wiemy już, że nie był to dobry ruch. Gracze, którzy zdążą pobrać grę przed jej zamknięciem i tak stracą możliwość zabawy.

Źródło: Android Police, Microsoft