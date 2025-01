Festiwal zakupów Blackview - Niższe ceny na smartfony, tablety, słuchawki bezprzewodowe i mini-komputery

Blackview, prężnie rozwijająca się chińska marka technologiczna, zaprasza na wielką wyprzedaż w dniach 12-18 czerwca. Firma rozpoczęła prawdziwą bonanzę rabatową, począwszy od wytrzymałych telefonów i tabletów, po mini PC i słuchawki douszne. Wśród gwiazd festiwalu chińskiej myśli technologicznej znajdziecie smartfony Blackview BV8900 i Blackview BV9300, tablety Blackview Tab 11 WiFi oraz Blackview Tab16, mini-komputer Blackview MP200 oraz bezprzewodowe słuchawki Blackview AirBuds 10.

Wśród gwiazd festiwalu znajdziecie smartfony Blackview BV8900 i Blackview BV9300, tablety Blackview Tab 11 WiFi oraz Blackview Tab16, mini-komputer Blackview MP200 oraz bezprzewodowe słuchawki Blackview AirBuds 10.

Zacznijmy od absolutnego szczytu ich oferty, czyli Blackview BV8900. To najnowszy flagowy telefon z ulepszoną kamerą termowizyjną, który jako pierwszy zawiera ArcSoft 4.0, baterię o pojemności 10 380 mAh i DokeOS 3.1 oparty na systemie Android 13. Dzięki certyfikatom MIL-STD-810H, IP68 & IP69K, jego wytrzymałość osiąga wyższy poziom. Ekran z kolei zabezpieczono Gorilla Glass 7.

Jeśli szukasz tabletu o funkcjonalności laptopa, to Blackview Tab 11 WiFi jest dla Ciebie stworzony. Urządzenie oferuje tryb PC z obsługą bezprzewodowej myszy i klawiatury. Całość waży zaledwie 442 gramy przy 7,6 mm grubości, a pod maską kryje się bateria o pojemności 8380, która może wytrzymać do 20 godzin codziennego użytkowania. Blackview Tab 11 WiFi jest zasilany przez ArcSoft 4.0, wyposażony w przednią kamerę 16 MP i tylną kamerę 16 MP. Ponadto, DokeOS_P 3.0 (Android 12) posiada liczne funkcje ułatwiające użytkownikowi życie.

Kolejnym świetnym urządzeniem od Blackview jest mini-komputer Blackview MP200. Przy kompaktowych wymiarach 183,2 x 150 x 75,5 mm i wadze 690 gramów, zawiera procesor Intel Core i5-11400H oraz 16 GB pamięci RAM DDR4 z możliwością rozszerzenia do 128 GB. Nawet przy intensywnych zadaniach uzyskuje 100% wydajności, ponieważ jest wyposażony w duży wentylator chłodzący, który utrzymuje doskonałą temperaturę chłodzenia przy poziomie hałasu poniżej 39 decybeli. Co więcej, jest dobrze wykonany, dysponuje wieloma portami i dostarczany z preinstalowanym systemem Windows 11 Pro.

Blackview AirBuds 10 to kolejny fantastyczny produkt, który z powodzeniem dorównuje nawet high-endowej konkurencji. Dzięki zaawansowanej technologii oraz wykorzystaniu najnowszych przetworników φ16,2 mm z dźwiękiem przestrzennym 3D, zapewnia bardzo dobre właściwości odsłuchowe. Dodatkowo, Blackview AirBuds 10 posiadają funkcję redukcji szumów ENC dla krystalicznie czystych połączeń oraz technologię kształtowania wiązki dla połączeń prywatnych. Co więcej, bateria o pojemności 550 mAh zapewnia do 36 godzin odtwarzania muzyki, gdy jest używana z etui ładującym.

Kolejną gwiazdą wśród wytrzymałych telefonów jest Blackview BV9300. Jedna z wersji tego smartfona posiada dalmierz laserowy o zasięgu 40 m, a druga super jasną latarkę o mocy 100 lumenów. Gigantyczna bateria o pojemności 15080 mAh może wytrzymać 76 dni w trybie gotowości. Urządzenie bazuje na chipsecie Mediatek Helio G99 z maksymalnie 21 GB pamięci RAM, będąc wspomaganym przez ArcSoft 3.0, aby przeskoczyć znaczny krok w wydajności aparatu. Poza tym jest wyposażony w zupełnie nowy system DokeOS 3.1 oparty na Androidzie 12 i oczywiście wszystkie certyfikaty wytrzymałościowe, takie jak IP68/IP69K lub MIL-STD-810H.

Ostatni, ale nie mniej ważny jest flagowy tablet Blackview Tab16 z magicznym 11-calowym wyświetlaczem, który po podłączeniu klawiatury i myszy Bluetooth przekształca się w laptopa w trybie PC. Dzięki obsłudze Widevine L1 oraz połączeniu z poczwórnymi głośnikami Smart-K, tablet jest wszechstronnym sprzętem multimedialnym. Sercem urządzenia został ośmiordzeniowy chipset Unisoc T616, a całość posiada do 14 GB pamięci RAM i podwójną kamerę. Co więcej, wyświetlacz posiada trzy wbudowane tryby pracy zwiększające komfort pracy.

Źródło: Blackview