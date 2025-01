Farming Simulator VR - popularna seria symulatorów dostanie wersję w wirtualnej rzeczywistości

Wszelakiej maści symulatory mają to do siebie, że jakkolwiek nie cieszą się jakimś wielkim uznaniem, ich popularność potrafi być całkiem spora. Jeśli chodzi o jakość, z tym także bywa różnie, ale można znaleźć serie, które na przestrzeni lat gromadzą lojalne grupy fanów, odpowiednio się rozwijając. Świetnym tego przykładem jest Farming Simulator. Giants Software zdecydowało, że pora jeszcze bardziej poszerzyć grupę docelową i pójść w VR.

Giants Software zamierza wprowadzić Farming Simulator VR 28 lutego na Meta Quest 2, Quest 3, Quest 3S i Quest Pro.

Wygląda na to, że jedna z wiodących ekip odpowiadających za symulatory wykonuje kolejny ważny krok w swoim rozwoju - o ile oczywiście nie będzie on chybiony, w końcu wirtualna rzeczywistość nie w każdej wersji odnosi sukces. W każdym razie seria Farming Simulator za niespełna miesiąc zostanie powiększona o wersję VR, oferując całkiem sporo możliwości, które powinny zainteresować fanów serii. Grę można już zamawiać w przedsprzedaży. Standardowa cena to 24,99 dolarów, ale na razie można kupić ze zniżką - 21,99 dolarów.

Farming Simulator VR oferuje między innymi bogaty wachlarz aktywności, jak plony do sadzenia, zbierania i wreszcie sprzedawania, różnej maści uprawy w szklarni (truskawki, pomidory i tak dalej), a w grze pojawią się także maszyny prawdziwych marek. Wśród nich można trafić na chociażby Case IH, CLAAS, Fendt, czy John Deere. Do naszej dyspozycji pozostawi się także specjalny warsztat służący do wszelakiej konserwacji i napraw, jak również opcja mycia ciśnieniowego. Na papierze prezentuje się to zatem całkiem nieźle.

