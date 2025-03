Fallout 76 okazał się sporym sukcesem. Pomimo fatalnego startu przed laty, po grę sięgnęło ostatecznie wiele milionów graczy

Gra Fallout 76 to bardzo interesujący przypadek w branży gier komputerowych. Ta sieciowa produkcja była w momencie debiutu bardzo mocno krytykowana przez graczy i dziennikarzy za fatalny stan techniczny oraz brak interesującej zawartości. Bethesda nie porzuciła jednak swojej gry. Dzisiaj jest to produkcja warta uwagi, jeśli tylko ktoś ma ochotę na sieciową rozgrywkę w świecie Fallouta. Okazuje się, że tytuł przyciągnął sporą rzeszę graczy.

Firma Bethesda pochwaliła się, że w Fallout 76 zagrało już ponad 21 mln graczy. Jest to wynik imponujący, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak nieudana była to produkcja w momencie jej debiutu w 2018 roku.

Twórcy gry Fallout 76 wystosowali do graczy prośbę, żeby ci nominowali tę pozycję do kategorii "Owoc miłości" na Steamie. Jest to nagroda przeznaczona dla deweloperów, którzy nieustannie ulepszają swoje produkcje, dodając między innymi nową zawartość. Fallout 76 zadebiutował w 2018 roku i wciąż cieszy się pełnym wsparciem ze strony Bethesda Game Studios. Większość nowych elementów jest udostępniane bez dodatkowych opłat, zatem produkcja nie jest całkowicie bez szans na otrzymanie nominacji do wspomnianej nagrody. Twórcy sieciowego Fallouta już od sześciu lat starają się zrehabilitować w oczach graczy i idzie im to nieźle. Dowiedzieliśmy się także, ilu graczy sięgnęło po tę odsłonę serii.

Według danych Bethesdy, świat gry odwiedziło już ponad 21 mln graczy. Jest to liczba imponująca, biorąc pod uwagę fakt, że gra zaliczyła w momencie premiery sporą klapę. Oczywiście należy pamiętać, że wynik ten jest rezultatem między innymi debiutu serialu Fallout, który skłonił wiele osób do wypróbowania najnowszej odsłony serii. Tytuł był też rozdawany w ramach subskrypcji Amazon Prime Gaming oraz Humble Choice, co także poprawiło jego wyniki. Niezależnie od tego, omawiany rezultat jest imponujący. Są też dalsze plany rozwoju Fallouta 76. Już 3 grudnia udostępniona zostanie aktualizacja Gleaming Depths, która zaoferuje nowy raid, przedmioty legendarne z czterema gwiazdkami i wiele innych zmian.

Źródło: Bethesda