Exodus - twórcy Mass Effect opowiadają o postaci gracza, Podróżnikach, przedstawionym świecie i zagrożeniach

Ostatnie kilka lat może jedynie utwierdzić nas w przekonaniu, że nie ma co specjalnie liczyć na udaną grę w realiach space opera/SF od BioWare. Mające najlepsze czasy za sobą legendarne studio miewa teraz więcej zmartwień niż powodów do świętowania i, delikatnie mówiąc, nie cieszy się dobrymi opiniami graczy. Na szczęście nie musimy polegać koniecznie na nich. Aktualnie otrzymujemy regularne raporty tyczące się pewnego imponującego projektu.

Twórcy Exodus zamieścili nowy materiał, w którym skupiają się na sylwetce głównych bohaterów, czy ogólnej charakterystyce uniwersum.

Archetype Entertainment to jedna z najbardziej obiecujących nowych ekip. W dużej mierze przez wzgląd na renomę jej kluczowych członków, pamiętających złote czasy serii Mass Effect. Teraz mogliśmy ponownie posłuchać Jamesa Ohlena i Chada Robertsona, którzy odpowiedzieli na kilka kolejnych pytań tyczących się Exodusa. Opowiedzieli na przykład o znajdującej się na planecie Lidon Persepolis - rodzinnej lokacji głównego bohatera służącej także jako hub. Jako Podróżnicy, będziemy eksplorować odległe obszary galaktyki, co oznacza, że bliscy, którzy tam zostaną, po naszym powrocie mogą być lata, a nawet dekady starsi. To może być jeden z ciekawszych wątków przy podejmowaniu pewnych kluczowych decyzji. Jeśli chodzi o samą organizację, w której znalazł się nasz bohater, ma ona w jakimś zakresie przywodzić na myśl elitarność w stylu Jedi. Różnią się jednak niezależnością, acz cel mają wspólny: ocalenie rodzaju ludzkiego.

System Centauri, po którym będziemy się poruszać, jest unikalnym miejscem w galaktyce, bo posiadającym mnogość środowisk zdatnych do relatywnie prostego terraformowania. Na długo przed akcją gry pierwsze Arki wyruszyły w podróż, by owe bezcenne obszary znaleźć. Pierwsze z nich urosły do nieprawdopodobnych rozmiarów i z czasem wysłały "zielony sygnał" do innych, by zachęcić do exodusu. Kolejne Arki przybywały, ale robiły to bardzo powoli, nierzadko klucząc nawet przez całe tysiąclecia. Gracze natkną się na trochę starsze od nas ludzkie zbiorowiska, mające pewną przewagę technologiczną, ale mogą również wpaść na cywilizacyjny cmentarz. Rysuje się zatem ciekawa perspektywa niezliczonych kulturowych wariacji, a gdzieś w całym tym mętliku nas, walczących o ocalenie rodzaju ludzkiego. Twórcy wspomnieli też m.in. o zagrożeniach, jak polujących na nas Mara-Yama, szerzej scharakteryzowanych już wcześniej. W każdym razie obraz nakreślonego settingu ma ogromny potencjał.

Źródło: Exodus (Youtube)