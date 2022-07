Electronic Arts rozdaje dodatki do Dragon Age oraz Mass Effect za darmo - powodem usunięcie punktów BioWare

W ostatnim czasie na Ubisoft spadła fala krytyki, co wiąże się z absurdalną decyzją o wyłączeniu dostępu do dodatków fabularnych dla niektórych gier, które od 1 września nie będą już oferowały funkcji sieciowych. Bez znaczenia czy dodatki nabyliście, od tego dnia stracicie do nich permanentnie dostęp. Tymczasem Electronic Arts ogłosiło właśnie śmierć punktów BioWare na platformie Origin. Z tej okazji... można nabyć fabularne DLC do gier z serii Mass Effect i Dragon Age za darmo. Trzeba przyznać, że EA wybrało sobie idealny moment.

Użytkownicy posiadający na swoich kontach punkty BioWare, otrzymują od Electronic Arts e-maile z wiadomością o końcu wsparcia dla waluty, za którą można było nabyć dodatki do gier Dragon Age II, Dragon Age: Origins, Mass Effect 2 oraz Mass Effect 3. Punkty BioWare przestaną być dostępne na Originie począwszy od 11 października. Przez najbliższe 3 miesiące, za punkty będzie można nabyć dodatki DLC do Mass Effect 3, ale tylko te związane z trybem multiplayer. Po tym czasie, zakup tychże dodatków będzie możliwy z pomocą kredytów dostępnych w grze.

Co z fabularnymi dodatkami? Electronic Arts ogłosiło, że można je od teraz zdobyć za darmo. Mowa o wszystkich DLC ze wspomnianych czterech gier. Jeśli ktoś zatem jeszcze nie posiada rozszerzeń na swoim koncie Origin, teraz może je swobodnie dodać bez kosztów. EA potwierdza również, że brak punktów BioWare nie wpłynie na dostępność dodatków dla osób, które nabyły je w przeszłości. Zarówno obecni jak i nowi gracze będą mogli z nich bez problemów korzystać. Nie da się nie zauważyć, że to nie przypadek że EA akurat teraz ogłasza tę decyzję. Biorąc pod uwagę falę nieprzychylnych komentarzy w stronę Ubisoftu za zabranie dostępu do kupionych DLC, Electronic Arts może w tym wypadku liczyć na zgoła odmienną reakcję ze strony graczy.

