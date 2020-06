EHA: Technologiczne Trendy 2020 - Zagłosuj i wygraj laptopa!

Rok 2020 zdecydowanie zaliczmy do intensywnych, mimo iż dopiero połowa za nami. Konflikt USA z Iranem, pożary w Australii, protesty w Hong Kongu, pandemia COVID-19, zamieszki w USA i wiele innych wydarzeń. Wszystkie z nich w mniejszym bądź większym stopniu rzutowały lub nadal rzutują na nas w Polsce, nawet jeśli ktoś nie interesuje się geopolityką. Zamknięte fabryki, opóźnione dostawy z Azji czy wreszcie dużo czasu spędzonego w domu z powodu Koronawirusa. Jednak czy to odbija się na nowych technologiach? Czy Wasze plany zakupowe się zmieniły? Kupujecie mniej, a może wręcz przeciwnie - to idealna pora na modernizację komputera i przejście zalegających tytułów? Stary laptop nie nadaje się do pracy? Chętnie poznamy odpowiedzi na te pytania, a głosujący mają szansę na wygranie laptopa!

Głosowanie "Technologiczne Trendy 2020" potrwa od dzisiaj do 20 czerwca 2020, ze zwycięzcą laptopa skontaktujemy się do 1 lipca 2020.

Sporo się pozmieniało w ostatnich miesiącach na rynku procesorów komputerowych i trudno już AMD odmówić wydajności i opłacalności. Jednak czy w innych gałęziach rynku zaszły podobne zmiany? Czy w ostatnich miesiącach jakaś z marek zapadła wam w pamięci? Planujecie modernizacje komputera z myślą o konkretnych technologiach lub grach? Zupełnie nie rozumiecie mody na RGB LED? To idealny moment, by nam o tym opowiedzieć w ankiecie powstałej w ramach European Hardware Association. Kolejny raz mowa o krótkim arkuszu składającym się z 31 zamkniętych pytań, którego wypełnienie nie zajmuje więcej niż 5 minut. Naturalnie jeśli jakaś tematyka nie jest waszą mocną stroną to możecie przejść dalej, chociaż liczą się dla nas wszystkie wasze odpowiedzi. Głosowanie potrwa do 20 czerwca 2020.

Jak zwykle szanujemy wasz czas, a więc w podzięce dla osób, które poświęcą go na wypełnienie naszej ankiety mamy do oddania laptopa. Jakiego? Cóż, tym razem to Wy decydujecie! Tak długo jak mowa o sprzęcie za 1500 euro (około 6500 złotych) dostępnym w dowolnym europejskim sklepie, tak długo to wy wybieracie czy ma być to maszyna gamingowa, do pracy czy może niewielkie urządzenie mobilne. Czy na pokładzie będzie procesor od AMD czy Intela, dedykowana czy zintegrowana karta graficzna. I tak dalej i tak dalej. By mieć szansę na wygraną prócz wypełnienia ankiety trzeba podać swój adres e-mail w ostatnim pytaniu. Posłuży on tylko do kontaktu ze zwycięzcą, nie zostanie wykorzystany do celów reklamowych czy przekazany dalej. Wygrana nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny, wszystkie podatki opłaca grupa Parsec Media. Ze zwycięzcą skontaktujemy się do 1 lipca 2020.

Źródło: PurePC, European Hardware Association