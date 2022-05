EA Sports FC rezygnuje z nazwy FIFA, jednak to nie koniec serii. Federacja piłkarska chce mieć wiele gier na licencji

Mimo tego, że organizacja FIFA w ostatnich miesiącach (a może nawet i latach?) nie kojarzy się nam zbyt pozytywnie, to jednak gracze mogą mieć inne podejście do tej nazwy. W końcu EA Sports od wielu lat co roku wydaje kolejne edycje FIFY, które przyciągają przed wyświetlacze miliony na całym świecie. Od dawna mówiło się jednak o tym, że popularne studio porzuci nazwę, bez której trudno wyobrazić sobie wirtualne zmagania na zielonej murawie. Jak się okazuje, w tych doniesieniach było sporo prawdy, a słowo stało się ciałem. EA Sports poinformowało właśnie, że współpraca między studiem a federacją piłkarską FIFA dobiega końca. Co to właściwie oznacza?

Szykuje się prawdziwa rewolucja w świecie gier sportowych, jednak pamiętajmy, że ten rok upłynie jeszcze pod znakiem tradycyjnej FIFY 23.

Elektronicy nie przestaną tworzyć kolejnych gier o piłce nożnej. FIFA ma więc zostać zastąpiona nową nazwą EA Sports FC, która na pewno nie jest tak chwytliwa, ale dzięki zachowanym licencjom na zawodników, drużyny i ligi gracze mogą nie odczuć wielkiej różnicy. Nowa seria ma wystartować dopiero w 2023 roku i zapewne dopiero za kilka lub kilkanaście miesięcy dowiemy się czegoś więcej w tej sprawie. To oznacza, że jesienią tego roku zadebiutuje ostatnia "klasyczna" FIFA z numerkiem 23.

Co jednak najciekawsze, do oświadczenia EA Sports odniosła się sama organizacja, która przyznaje, że ma zamiar wprowadzić na rynek nowe gry piłkarskie przygotowane we współpracy z niezależnymi studiami i wydawcami. Pierwsze z nich niebędące symulatorami zadebiutują już w 3. kwartale tego roku i przynajmniej jedna będzie dotyczyć nadchodzącego mundialu w Katarze. A co będzie dalej? Nie zdziwilibyśmy się, gdyby seria FIFA trafiła w ręce np. Konami lub innych zainteresowanych twórców gier. Ponadto federacja potwierdziła, że wprowadziła nowy mechanizm licencjonowania, z związku z czym wiele różnych firm będzie w stanie rozwijać gry na licencji FIFA. Szykuje się więc prawdziwa rewolucja w świecie gier sportowych, jednak pamiętajmy, że ten rok upłynie jeszcze pod znakiem tradycyjnej FIFY 23.

