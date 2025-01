Dziś są 20. urodziny oznaczeń PEGI. Ilu rodziców oraz graczy jest świadomych w kwestii etykiet wiekowych?

Dziś w Brukseli odbyło się wydarzenie, którego celem było uczczenie 20-lecia PEGI, czyli Ogólnoeuropejskiego systemu klasyfikacji gier. Wprowadzony w 2003 r. system ma na celu edukowanie, doradzanie graczom i rodzicom w zakresie treści w grach wideo odpowiednich dla ich wieku. Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele instytucji europejskich, władz krajowych i branży gier wideo. Przemówienia wygłosiły Carmen Paez z hiszpańskiego Ministerstwa Kultury i Sportu i Renate Nikolay, zastępca dyrektora DG CNECT.

Klasyfikacja PEGI obchodzi dziś swoje 20. urodziny. Jest uznawana w niemal 40 krajach, a jej świadomość ma 67% rodziców i 73% graczy.

Podczas wspomnianego eventu dyrektor generalny PEGI Dirk Bosmans powiedział: “Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięcia tego kamienia milowego. PEGI jest uznawane przez instytucje europejskie i państwa członkowskie UE za wzór harmonizacji w zakresie ochrony nieletnich i przejrzystości konsumenckiej. Naszym celem jest pozostanie stabilną i niezawodną siłą w szybko i stale zmieniającym się otoczeniu, jakim jest sektor gier wideo. Wiedza, którą zdobyliśmy przez lata i ciągłe wsparcie wszystkich interesariuszy, gwarantują, że możemy w dalszym ciągu odgrywać ważną rolę w informowaniu rodziców o grach i promowaniu odpowiedniej rozgrywki.”

Oprócz klasyfikacji wiekowej PEGI dba również o to, aby gry były sprzedawane i reklamowane w sposób odpowiedzialny, aby konsumenci mogli dochodzić roszczeń, a firmy posiadały narzędzia i zabezpieczenia zapewniające, że środowiska gier online będą wolne od nielegalnych i szkodliwych treści. W ciągu 20 lat ponad 2600 firm przystąpiło do Kodeksu postępowania PEGI. Wydano prawie 40 000 licencji z kategorią wiekową dla gier wideo dystrybuowanych w 40 krajach Europy. Co istotne, badania pokazują, że 67% rodziców i 73% graczy na kluczowych rynkach europejskich jest świadomych w kwestii etykiet wiekowych PEGI.

Źródło: PEGI