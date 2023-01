Doogee V Max - smartfon z akumulatorem o pojemności 22000 mAh. Ile wytrzyma na jednym ładowaniu?

Lata mijają, a nasze smartfony wciąż wymagają niemal codziennego ładowania akumulatorów. Na szczęście co jakiś czas producenci czynią kolejne podejścia do tego zagadnienia, by ich modele telefonów mogły zapewnić użytkownikom nieco więcej czasu pracy z dala od ładowarki. Kolejnym takim podejściem jest Doogee V Max - smartfon z akumulatorem o pojemności aż 20000 mAh.

Doogee V Max to smartfon z akumulatorem o pojemności aż 20000 mAh. Producent sugeruje, że ma pracować na jednym ładowaniu 6-10 dni.

Doogee to chińska marka, która staje się coraz popularniejsza także poza granicami Państwa Środka. Z pewnością spora część naszych Czytelników jest już w stanie skojarzyć ją m.in. ze wzmocnionymi urządzeniami mobilnymi. Tak się składa, że na rynku pojawiło się kolejne takie urządzenie - mowa o pancernym smartfonie Doogee V Max, którego wyjątkową cechą okazuje się być potężny akumulator. Ogniwo o pojemności 20000 mAh, ma (zdaniem producenta) wystarczać nawet na 10 dni użytkowania smartfona. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziemy ze smartfona korzystać, dlatego też doprecyzowano, że jedno naładowanie akumulatora przekłada się także na 100 godzin rozmów bądź 64 dni w stanie czuwania.

Jak można się spodziewać, smartfon z tak konkretnym akumulatorem swoje będzie ważył oraz mierzył. O ile pierwszy parametr pozostaje wciąż nieznany, to wiadomo już, że smartfon cechuje się grubością aż 27 mm. Nie jest to więc zbyt optymistyczna wiadomość, podobnie jak ta, że ogniwo naładujemy z maksymalną mocą 33 W. Oznacza to tyle, że ładowanie takie trochę potrwa... Co prawda smartfon ów stanowi w naszym kraju raczej tylko ciekawostkę, ale dla porządku dodajmy, że Doogee V Max otrzyma układ Dimensity 1080 wspierany przez 12 GB pamięci RAM (RAM swap do 19 GB) oraz 256 GB pamięci UFS 3.1 na dane.

W roli wyświetlacza wystąpi 6,58-calowy IPS o rozdzielczości FullHD+ i odświeżaniu do 120 Hz. Nie zabraknie tu także łączności 5G, technologii NFC oraz szkła Gorilla Glass na froncie. W roli aparatów pojawi się zaś frontowa jednostka 32 MP oraz zestaw główny złożony z jednostek 108 + 20 + 16 MP. Jeśli chodzi o wspomnianą już pancerność urządzenia, to świadczy o niej nie tylko certyfikat IP68/69, ale także standard militarny MIL-STD-810H. Producent ma rozpocząć kampanię promocyjną urządzenia w ciągu najbliższych tygodni, wtedy też z pewnością dowiemy się, jak owo urządzenie zostało wycenione.

Źródło: GSM Arena