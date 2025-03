Dlaczego warto wybrać monitor OLED? Zalety technologii obrazu na przykładzie monitorów Samsung OLED

W ostatnich latach widzimy wzmożone zainteresowanie monitorami OLED. Producentem, który obecnie jest pionierem we wprowadzaniu najnowszych rozwiązań do wyświetlaczy OLED jest firma Samsung. Technologia ich produkcji na tyle się rozwinęła, że bez większych przeszkód można ich dzisiaj używać zarówno do pracy jak i rozrywki (w tym wypadku mowa przede wszystkim o graniu). W gamingu zdecydowanie warto postawić na wysokiej klasy monitor OLED. Zyskujemy tutaj niesamowitą płynność wyświetlanego obrazu oraz świetną jakość z realistycznie odwzorowanymi kolorami i detalami. Sprawdź modele oferowane przez Samsung i sięgnij po monitor 240 Hz lub monitor 360 Hz marki Samsung. Wykorzystaj możliwości tych modeli podczas rozgrywki.

Monitory Samsung OLED wyróżniają się żywym i szczegółowym obrazem, ekstremalnie niskim czasem reakcji oraz funkcjami Smart, na czele z łatwym dostępem do usługi Xbox Game Pass (Ultimate).

Dostępne dzisiaj monitory OLED rozwinęły się na tyle, że z powodzeniem kupimy zarówno modele o standardowych, panoramicznych proporcjach 16:9 (26,5" oraz 31,5" są tutaj najpopularniejszymi przykładami) jak również o bardziej kinowych proporcjach 21:9 (tutaj przed szereg wychodzą monitory o przekątnej 34 cali oraz rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli). OLED łączy to, z czym wiele ekranów LCD ma dzisiaj problem. Mowa o zachowaniu świetnej jakości obrazu, który jednocześnie jest idealny w ruchu. Na ten drugi element wpływ ma ekstremalnie niski czas reakcji, redukujący smużenie oraz powidoki do poziomu w zasadzie niezauważalnego dla ludzkiego oka.

Dlaczego warto postawić na monitor OLED?

Jeżeli zastanawiałeś się kiedyś nad wyborem ekranu OLED czy LCD, warto przybliżyć czym w ogóle jest technologia OLED. Organic Light Emitting Diode, czyli w skrócie - OLED to technologia różniąca się od innych typów ekranów tym, że każdy piksel emituje własne światło, co eliminuje potrzebę podświetlenia, zapewniając głębszą czerń, lepszy kontrast i cieńszą konstrukcję w porównaniu do tradycyjnych ekranów takich jak LCD. Monitory OLED wyróżniają się także tym, że ich jakość obrazu jest wierniejsza rzeczywistości i ma niemal nieskończony kontrast. Dlatego będą świetnym wyborem dla graczy, choć nie tylko. Modele takie jak, Samsung Odyssey OLED G6 (LS27DG600SUXEN) czy Samsung Odyssey OLED G8 (LS32DG802SUXDU) sprawdzą się również u grafików czy innych profesjonalistów tworzących treści cyfrowe.

Postaw na wyjątkowo żywy i szczegółowy obraz, o szerszym spektrum kolorów, odcieni i wysokim kontraście. Monitor 4K OLED Samsung Odyssey OLED G8 (LS32DG802SUXDU) oferuje wysoką jakość oraz rozdzielczość wyświetlanego obrazu. Wpływ na to mają m.in: bardzo dobra jasność ekranu 250 nitów (typowa luminancja w SDR) oraz zaawansowany technologicznie układ NQ8 AI Gen3. Jest to procesor wspierany przez sztuczną inteligencję, który skaluje niższe rozdzielczości do niemal 4K UHD, co przekłada się na uzyskanie wyższej jakości obrazu podczas oglądania treści lub grania. Monitor komputerowy OLED marki Samsung świetnie sprawdza się podczas rozgrywki także dzięki najwyższej ekspresji ciemnych barw. Łatwiej dostrzeżesz ukryte elementy wirtualnego świata w cieniach. Możesz liczyć na realistyczną, głęboką czerń oraz ciemne kolory pojawiające się na ekranie bez sztucznego rozjaśniania pikseli.

Warto wiedzieć, że Samsung zastosował w modelach Odyssey OLED G6 (LS27DG600SUXEN) oraz Odyssey OLED G8 (LS32DG802SUXDU) matrycę OLED z technologią Glare Free. Jej zadaniem jest redukowanie odblasków z zewnętrznych źródeł światła. Monitor OLED, jak model Samsung LS32DG802SUXDU redukuje refleksy świetlne o 54% lepiej, od konwencjonalnej folii AGLR (wg badań laboratoryjnych)*. Postaw na wysoki komfort użytkowania i stwórz sobie przewagę nad rywalami w grze i dostrzegaj pełen obraz wirtualnego świata, aby szybciej pokonać wrogów.

* Na podstawie wewnętrznych badań.

Monitor OLED 240 Hz o wysokiej rozdzielczości 4K

Przy wyborze najlepszego monitora, trzeba zwrócić uwagę na czas reakcji i częstotliwość odświeżania. Są to bowiem elementy wyświetlacza, które determinują to w jaki sposób będziemy postrzegać nie tylko płynność obrazu, ale również jakość jego odwzorowania w dynamicznym ruchu. Samsung oferuje monitor Odyssey OLED G8 (LS32DG802SUXDU) z częstotliwością odświeżania do 240 Hz oraz szybkim czasem reakcji 0.03ms (GtG)*. Natywną rozdzielczość ekranu 4K UHD w połączeniu z 240 Hz częstotliwością odświeżania będziecie mogli zachować zarówno po złączu HDMI 2.1 jak i DisplayPort 1.4 - oba rozwiązania są dostępne w monitorze Samsung Odyssey OLED G8 (LS32DG802SUXDU). Postaw na niesamowicie płynny obraz, z którym możesz wykonać rozmaite akcje w świecie gry szybciej niż Twoi przeciwnicy.

Warto podkreślić, że wspomniany monitor z częstotliwością odświeżania do 240 Hz marki jest zgodny z technikami odświeżania NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium Pro. Rozwiązania te zapewnią synchronizację procesora graficznego (karty graficznej) i matrycy, eliminując w ten sposób drgania, opóźnienia ekranu oraz negatywny efekt rwania obrazu (tzw. tearing). Dzięki tej technologii dynamiczne sceny pełne akcji w grach są stabilne oraz wolne od zacinania się. Postaw na rozwiązania NVIDIA G-SYNC Compatible lub AMD FreeSync Premium Pro (wybór zależny od posiadanej karty graficznej) i ciesz się płynną rozgrywką bez względu na to jaki gatunek gier preferujesz.

Monitor Samsung Odyssey G8 OLED oferuje także funkcję Dynamic Black Equalizer**, która analizuje jasność scen w grach i automatycznie dostosowuje ostrość, nasycenie i głębokość czerni. Uzyskaj lepszą widoczność świata gry na ekranie, bez konieczności ręcznej regulacji.

* Na podstawie GtG zmierzonego w wewnętrznych warunkach testowych. Wyniki mogą się różnić w zależności od zawartości i ustawień monitora. GtG (Gray to Gray) mierzy czas potrzebny pikselowi monitora na zmianę jednej wartości szarości na inną.

** Aby korzystać z funkcji Dynamic Black Equalizer, w ustawieniach musi być włączony tryb Game Mode.

Monitor 360 Hz OLED, czyli niesamowita płynność w gamingu

Bardzo ciekawą alternatywą dla graczy jest monitor gamingowy 360 Hz Odyssey OLED G6 (LS27DG600SUXEN). Jest to rozwiązanie stworzone dla graczy, którzy wiedzą jak ważna jest każda milisekunda w rozgrywce. Ten monitor OLED zapewnia częstotliwość odświeżania na poziomie aż 360 Hz, przy jednoczesnym utrzymaniu czasu reakcji na wartości 0.03 ms (GtG)*. Szybkość reakcji i wykonywania poleceń w grze zawsze ma znaczenie podczas rywalizacji z innymi graczami – strzelaj, unikaj, atakuj czy prowadź pojazd szybciej niż pozostali. Powyższy model to połączenie technologii OLED, częstotliwości odświeżania 360 Hz, niemal natychmiastowego czasu reakcji 0.03ms (GtG) oraz złącz HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4.

* Na podstawie GtG zmierzonego w wewnętrznych warunkach testowych. Wyniki mogą się różnić w zależności od zawartości i ustawień monitora. GtG (Gray to Gray) mierzy czas potrzebny pikselowi monitora na zmianę jednej wartości szarości na inną.

Monitor OLED stworzony do aranżacji pokoju gamingowego

Bez względu na to czy wybierzesz monitor 360 Hz (LS27DG600SUXEN) czy monitor 240 Hz (LS32DG802SUXDU), możesz liczyć na niesamowity design monitorów, stworzony do Twojego gaming roomu. Z jednej strony możesz liczyć na elegancką i zarazem minimalistyczną metalową konstrukcję urządzenia. Z drugiej zaś wspomniane monitory OLED są pełne designerskich rozwiązań. Warto podkreślić, że ekran w monitorach Samsung OLED jest wyjątkowo smukły i mierzy 3,9 mm w najcieńszym punkcie. Pozwala to na wiele opcji w planowaniu aranżacji Twojej gamingowej przestrzeni. Dużą zaletą obu modeli monitorów jest także ich ergonomiczna podstawa, którą można łatwo regulować, aby zapewnić sobie niesamowity komfort podczas rozgrywki.

Monitor OLED Samsung z ochroną ekranu Safeguard+

Sprawdź jak działa zaawansowana ochrona ekranu Safeguard+ umieszczona w monitorach OLED Samsung (modelach LS27DG600SUXEN i LS32DG802SUXDU) Samsung po raz pierwszy na świecie zastosował we wspomnianych modelach monitorów pulsującą rurkę cieplną (Pulsating Heat Pipe). Dynamiczny system chłodzenia (Dynamic Cooling System) odparowuje i skrapla chłodziwo, aby rozproszyć ciepło 5 razy lepiej niż starsza metoda arkusza grafitu, zmniejszając temperaturę w rdzeniu. Monitory oferują system modulacji termicznej. Algorytmy Al przewidują temperaturę powierzchni i automatycznie regulują jasność, jednocześnie sterując temperaturą*.

Warto wiedzieć, że jasność obrazów statycznych (np. logotypy, pasek zadań)** jest automatycznie zmniejszana w celu zapobiegania wypaleniu diod. Ponadto, ekran monitora przyciemnia się po 10 minutach bezczynności i powraca do poprzednio ustawionej jasności po każdym wznowieniu. Wszystkie te funkcjonalności, w połączeniu z nowatorskim systemem chłodzenia wyświetlacza, mają na celu zachowanie wysokiej jakości obrazu w długotrwałym okresie użytkowania sprzętu.

* Gdy opcja "Dostosuj jasność logo" jest ustawiona na "Wył." lub "Niska", modulacja termiczna jest aktywna tylko w zaprogramowanych trybach obrazu. Gdy opcja “Dostosuj jasność logo" jest ustawiona na "Wysoka", modulacja termiczna jest zawsze aktywna.

** Wykrywanie logo jest aktywny tylko w trybie AV.

Game Pass Ultimate i funkcje Smart w monitorach OLED Samsung

Oczekujesz, aby Twój monitor był naszpikowany funkcjami Smart? Postaw na model Odyssey OLED G8 (LS32DG802SUXDU). Z poziomu urządzenia otrzymasz dostęp do aplikacji Smart TV*. Oznacza to, że monitor 4K może jednocześnie pełnić rolę dodatkowego telewizora w Twoim domu. Przerwa w rozgrywce? To może czas na ulubione seriale oraz filmy dostępne w serwisach streamingowych. Ciesz się wysoką jakością obrazu dzięki procesorowi NQ8 AI Gen.3 oferującemu skalowanie rozdzielczości do niemal 4K.

Z wysokiej klasy gamingowym monitorem możesz wejść do świata topowych gier bez konieczności podłączania konsoli lub komputera gamingowego. Postaw na rozgrywkę z serwisów streamingów. Wybierz Game Pass Ultimate** i ciesz się swoimi ulubionymi grami na ekranie swojego monitora bez dodatkowych urządzeń. Technologia chmury (Cloud Gaming) umożliwia granie w setki niesamowitych tytułów oraz mierzenie się z innymi graczami, z całego świata. Twój monitor może stać się Twoją konsolą do gier i jednocześnie centrum multimedialnej rozrywki.

* Dostępność aplikacji zależy od kraju i może być wymagany abonament. Wymagane połączenie z Internetem. Tuner telewizyjny do nabycia oddzielnie. Niektóre platformy streamingowe, takie jak Apple TV+ i BBC mogą nie obsługiwać współczynnika kształtu 21:9. Specyfikacje pilota zależą od kraju.

** Wymaga połączenia z Internetem. Wymagana oddzielna subskrypcja.

Artykuł powstał na zlecenie firmy Samsung