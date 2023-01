Dishonored: Death of the Outsider od Arkane Studios pojawi się za darmo na Epic Games. Ograniczona czasowo oferta już w lutym

Dwa tygodnie temu mogliśmy przygarnąć na nasze konto na Epicu udanego Gamedeca. Już w pierwszy czwartek lutego dostaniemy zaś za darmo kolejny wyróżniający się tytuł. Co prawda nie posiada on nawet zbliżonego replayability do rzeczonej pozycji od polskiego studia Anshar, ale zdecydowanie warto zwrócić uwagę na ten samodzielny dodatek do gry od Arkane. Kto zatem dotąd nie miał styczności ze zwieńczeniem jednego z kluczowych wątków w uniwersum Dishonored, ma znakomitą okazję do nadrobienia zaległości.

Pomiędzy 2 a 9 lutego 2023 r. na Epic Games Store w darmowej ofercie pojawi się Dishonored: Death of the Outsider. Wraz z nią do zgarnięcia będzie również ekonomiczna gra turowa City of Gangsters.

Z początku projekt miał być po prostu "podczepioną" pod Dishonored 2 zawartością do ściągnięcia, obrano jednak inną ścieżkę. Gra zamyka pewne niedokończone w poprzednich odsłonach wątki - na czele z tytułowym Odmieńcem, bez którego tak naprawdę intryga w tym uniwersum w ogóle nie ruszyłaby z miejsca. Rozprawić się z niejednoznacznym bytem chce Billie Lurk, dotąd ważna postać drugoplanowa i niegdyś prawa ręka niesławnego Dauda w jego organizacji. Możliwość kierowania nią daje sporo frajdy i pewien powiew świeżości, aczkolwiek fanów poprzednich odsłon może nieco rozczarować fabularna prostolinijność. Wciąż jest to jednak co najmniej bardzo solidny tytuł z charakterystyczną oprawą na silniku Void, niepowtarzalnym steampunkowym klimatem i bezbłędną narracją. O ile zatem opory przed zakupieniem za ponad 100 zł były zrozumiałe, o tyle teraz aż szkoda byłoby zmarnować okazję.

Nie zapomnijmy jednak o drugiej darmówce na start przyszłego miesiąca. City of Gangsters jest może przystawką do zmagań Billie Lurk, ale potencjalnie całkiem smaczną - zwłaszcza dla osób preferujących ten gatunek. To dość typowa ekonomiczna turówka, w której naszym celem będzie stworzenie mafijnej dynastii. Zaczniemy gdzieś w latach 20. ubiegłego wieku jako nowy w tym świecie mafioso, by spróbować osiągnąć swoje cele do 1933 roku. Surowcem mającym kluczową wartość jest - jak można się domyślić - alkohol. Rozprowadzamy więc trunki, zyskując kolejne wpływy, kierujemy podwładnymi i walczymy z konkurencją. Zanim jednak w darmowej ofercie dostaniemy tę pozycję oraz Dishonored, do 2 lutego (a konkretnie: godziny 17:00) możemy jeszcze wzbogacić swoją bibliotekę o Adios i Hell is Others.

