Deepcool CK500 i CK560 - Dwie nowe obudowy dostępne w bieli i czerni oraz w wersji z przewiewnym lub zabudowanym frontem

Wygląda na to, że białe zestawy komputerowe zyskują na popularności. Kolejny z producentów zdecydował się bowiem wypuścić nowe obudowy w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i białej. Mowa o firmie Deepcool i modelach CK500 oraz CK560, które na pierwszy rzut oka są do siebie bliźniaczo podobne. Diabeł jednak jak zwykle tkwi w szczegółach. Pierwszy z wymienionych posiada zabudowany front i tylko dwa wentylatory 140-milimetrowe w zestawie, podczas, gdy drugi wariant posiada wentylowany przód i aż cztery fabryczne "śmigła", z czego trzy z nich wyposażone w podświetlenie ARGB LED. Obie jednak dzielą pojemne wnętrze oraz stosunkowo przystępne ceny. Nie zabrakło tez piwnicy i okna z hartowanego szkła.

Obudowy Deepcool CK500 i CK560 trafią do sklepów w najbliższych tygodniach. Sugerowane ceny mają wynosić około 360 i 450 złotych.

Deepcool CK500 i CK560 to obudowy typu Mid Tower o wymiarach 471 x 230 x 456 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze około 8 kilogramów, które wykonane zostały ze stali SPCC, hartowanego szkła oraz tworzyw sztucznych. W ich środku zmieścimy płyty główne w formacie E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 175 milimetrów; karty graficzne nie dłuższe niż 380 milimetrów oraz zasilacze ATX o długości do 160 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5" oraz dwa miejsca 2,5".

Pod względem wentylacji zmieści się tutaj maksymalnie sześć wentylatorów - dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe z przodu, dwa 140- lub 120-milimetrowe na górze i jeden 140- lub 120-milimetrowy z tyłu. Fabrycznie otrzymujemy dwie większe jednostki bez podświetlenia (CK500) lub trzy mniejsze typu ARGB LED i jedną większą, zwykłą (CK560). Panel I/O znalazł się na topie, bliżej frontu. Gości dwa USB 3.0 typu A, jedno USB 3.1 typu C oraz jedno złącze audio. Nie zabrakło też przycisku Power i Reset/LED. Konsumenci będą mieli do wyboru dwie wersje kolorystyczne - czarną i białą. Obudowy Deepcool CK500 i CK560 trafią do sklepów w najbliższych tygodniach. Sugerowane ceny mają wynosić około 360 złotych za CK500 i 450 złotych za CK560.

Źródło: Deepcool