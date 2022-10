Dead Space Remake otrzymał 8-minutowy materiał z rozgrywki, prezentujący m.in. walkę w klaustrofobicznych warunkach

W ostatnim czasie kampania promocyjna gry Dead Space Remake nabrała rozpędu. Electronic Arts opublikował nie tylko pierwszy konkretny trailer produkcji, ale także podał informacje na temat wymagań sprzętowych wersji PC. Na komputerach gra będzie również zauważalnie tańsza aniżeli na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series. Wczoraj również do sieci trafiły pierwsze wrażenia mediów growych z całego świata, a w międzyczasie EA Motive opublikowało przeszło 8-minutowy materiał z rozgrywki.

Opublikowany gameplay z Dead Space Remake prezentuje kilka wybranych lokacji, tak by skupić się zarówno na eksploracji znacznie poszerzonego statku USG Ishimura (znaczące zmiany w tym względzie widać już chociażby w hangarze na początku filmu), jak również na walce z Nekromorfami. Twórcy z EA Motive umiejętnie wykorzystują elementy otoczenia danych lokacji, by wprowadzić gęsty, by nie powiedzieć wręcz klaustrofobiczny nastrój. Doskonale to widać we fragmencie, gdzie Isaac Clark znajduje się w komorze dekontaminacyjnej. Dynamicznie zmieniające się oświetlenie w połączeniu z dużą ilością dymu, wody oraz niepokojącej ścieżki dźwiękowej tworzą klimatyczną całość. Ograniczone pole widzenia jeszcze bardziej utrudnia wcześniejsze dostrzeżenie pojawiających się co chwila Nekromorfów.

Wiele lokacji może pochwalić się znaczącym zwiększeniem ilości detali względem oryginalnej gry, dzięki czemu całość powinna zainteresować nie tylko nowych graczy, ale również tych doskonale znających już historię z pierwszego Dead Space. Twórcy z EA Motive już wcześniej podkreślili, że gra będzie większa od pierwowzoru i nie chodzi tylko o powiększenie statku, ale także wprowadzenie dodatkowych zadań pobocznych, rozwijających całą historię USG Ishimura. Dead Space Remake tworzony jest w oparciu o silnik Frostbite, toteż całość na maksymalnych ustawieniach graficznych powinna prezentować co najmniej bardzo dobry poziom. Premiera gry odbędzie się 27 stycznia 2023 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series.

Źródło: EA Motive