Cyberpunk 2077 z darmową aktualizacją pod wersje dla konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series. Gra otrzymała wersję demo

Cyberpunk 2077 zadebiutował w grudniu 2020 roku, stając się prawdziwą grą-memem. Tylko wersja PC prezentowała jako taką jakość (choć i tutaj nie obyło się bez bugów różnej maści), tymczasem edycje na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One oferowały fatalną jakość. W momencie premiery na nowszych konsolach PS5 oraz Xbox Series mogliśmy grać w ramach wstecznej kompatybilności. Początkowo wersja dedykowana nowym konsolom miała ukazać się w 2021 roku, jednak finalnie debiut przełożono na pierwszy kwartał 2022 roku. Dzisiaj CD Projekt RED zaprezentował w końcu pierwszy gameplay z gry Cyberpunk 2077, zarejestrowany na PlayStation 5 oraz Xbox Series. Dwie najmocniejsze konsole prezentują z pewnością lepszą jakość, aczkolwiek wiele osób będzie z pewnością oczekiwać więcej. Wersja dla Xbox Series S prezentuje z kolei rozczarowujący framerate.

CD Projekt RED potwierdził w końcu szczegóły dotyczące next-genowej aktualizacji Cyberpunka 2077 dla konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series. Darmowy patch debiutuje dzisiaj wraz z kilkugodzinną wersją demo.

Next-genowa aktualizacja będzie częścią patcha 1.5, który zadebiutuje nie tylko na konsolach obecnej generacji, ale także starej generacji oraz PC. Zarówno PlayStation 5 jak i Xbox Series X otrzymały dwa tryby wizualne. Pierwszy to Ray Tracing, gdzie oferowana jest możliwość gry z niektórymi elementami RT (ulepszone cienie), w dynamicznej rozdzielczości 4K oraz z płynnością na poziomie 30 FPS. W drugim trybie - Performance - otrzymujemy również dynamiczną rozdzielczość 4K, ale bez RT i przy 60 klatkach na sekundę. CD Projekt RED podkreśla jednak, że obie konsole mogą mieć rzadkie spadki poniżej tej wartości. W trybie RT możemy także liczyć na lepszą jakość funkcji nazwanej Space Screen Reflections (SSR), czyli odbić w przestrzeni ekranu. Dla Xbox Series S pozostaje wyłącznie tryb Performance, odznaczający się rozdzielczością 1440p przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Mały Xbox nie obsługuje żadnych efektów RT.

Użytkownicy konsol obecnej generacji mogą teraz skorzystać z darmowego triala, który umożliwi bezpłatną grę przez maksymalnie 5 godzin. Jeśli po tym czasie zdecydujemy się na zakup gry, cały nasz postęp zostanie przeniesiony do głównej gry. Jednocześnie wszystkie pozostałe platformy mogą już pobierać aktualizację 1.5, która przynosi mnóstwo oczekiwanych zmian. Przede wszystkim CD Projekt RED zdecydował się na całkowite przebudowanie drzewek umiejętności, usuwając niepotrzebne perki, a dopracowując te istotniejsze. Ponadto studio miało znacząco poprawić sztuczną inteligencję zarówno przeciwników, jak i policji oraz zwykłych mieszkańców Night City (tych znacznie przybyło w wersjach dla PS5/XSX) - przykładowo rozpoczynając strzelaninę niektórzy uciekną, a inni zaczną sami atakować V. Zmodyfikowano także mapę, dodano koło z wyborem pory dnia/nocy, poprawiono także odczucia płynące z jazdy samochodem - teraz każde auto ma się zachowywać inaczej na drodze i wrażenia z jazdy mają być odmienne w zależności od tego, jakim pojazdem kierujemy w danym momencie.

Wraz z aktualizacją 1.5, CD Projekt RED dodaje kolejne darmowe DLC do gry (nadal cisza w temacie fabularnych rozszerzeń). Przede wszystkim dochodzą nowe pukawki, możliwość modyfikacji niektórych cech wyglądu (z pomocą lustra w mieszkaniu V) oraz opcja zakupu kilku nowych mieszkań wraz z możliwością zmiany dekoracji własnego lokum. Nowe mieszkania będą dostępne w łącznie czterech lokalizacjach: Northside, Watson; Japantown, Westbrook; The Glen, Heywood oraz w Corpo Plaza, Centrum. Zmian oraz przeróżnych modyfikacji gry jest całe mnóstwo - wszystkie elementy aktualizacji 1.5 są już dostępne na stronie producenta. Generalnie jednak gra ma być teraz bardziej wyważona, z poprawionymi najważniejszymi parametrami gry tj. ekonomia, sztuczna inteligencja, bardziej dopracowane umiejętności oraz perki oraz dający większą frajdę model jazdy. Ponadto poprawiono mnóstwo pomniejszych błędów i niedoróbek, także w głównych oraz pobocznych zadaniach. Aktualizacja 1.5 oraz next-genowy patch jest już dostępny do pobrania.

Źródło: CD Projekt RED