Cyberpunk 2077 - do sieci przedostało się 30 minut gameplay'u

Gra Cyberpunk 2077 pojawi się dopiero we wrześniu i to w tygodniach poprzedzających premierę spodziewać się możemy wysypu nagrań dotyczących gameplay'u z gry. Nic nie powstrzymało jednak pewnych osób przed tym, aby udostępnić podobne materiały (choć o kiepskiej jakości) już teraz. Są to nagrania z pokazów, najpewniej jeszcze z Gamescomu 2019, które wędrowały po sieci i po wielu publikacjach na YouTubie prędko zostawały usuwane. Tym razem, jeden z użytkowników Reddita o nicku ImpressiveCharity zdołał utrzymać pliki i ponownie udostępnił je we wspomnianym serwisie. Jeśli więc jeszcze nie widzieliście nagrań, nadarzyła się kolejna okazja, lecz trzeba się spieszyć - znów nie wiadomo jak długo potrwa.

Do sieci przedostało się niemal 30 minut gameplay'u z gry Cyberpunk 2077. Nie są to materiały wideo najwyższej jakości. Zdaje się, że pochodzą jeszcze z Gamescomu 2019. Z pewnością niebawem i one znikną z sieci.

Do sieci przedostało się niemal 30 minut gameplay'u z gry Cyberpunk 2077. Nie są to materiały wideo najwyższej jakości. Zdaje się, że pochodzą jeszcze z Gamescomu 2019. Był to pokaz za zamkniętymi drzwiami, wyłącznie dla dziennikarzy. Jeden z nich mimo zakazu nagrał elementy gameplay'u, dzięki czemu dziś przechodząc pod adres forum r/GamingLeaksAndRumors na Reddicie (KLIK) możemy pobrać trzy zabezpieczone pliki z materiałami wideo.

Plik zamieszczony został w serwisie Mega i aby go pobrać będziemy musieli wpisać klucz 9DS0tX4ynVWToNEgPNGeqAS-sNXdHXKe-260YzSC_xw. Wewnątrz pobranego archiwum odnajdziemy wiele plików, które trzeba następnie wypakować używając hasła cyber. Po tych kilku prostych krokach będziemy w stanie zapoznać się z trzema materiałami wideo z gameplay'em. Jeśli nie chcecie ranić sobie jednak oczu (materiały nie należą do tych o najwyższej jakości), możecie zawsze poczekać do września, gdy produkcja będzie już w pełni dostępna zarówno na pecety jak i najważniejsze konsole.

Źródło: Reddit