Crash Team Rumble - znamy datę premiery oraz daty udostępnienia zamkniętej wersji beta

Nadchodzi nowa odsłona dobrze znanej już serii o przygodach Crasha Bandicoota, tym razem w nieco innej formie niż ta, do której wszyscy zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Zazwyczaj myśląc o przygodach tego jamraja pręgowanego, myśleliśmy o platformówce w rysowanej oprawie graficznej. Natomiast Crash Team Rumble tworzony jest jednak w gatunku MOBA, a zamknięta beta gry ma zostać udostępniona już za chwilę. Premiera gry również zbliża się wielkimi krokami.

Activision ogłosiło, że Crash Team Rumble już 20 czerwca tego roku pojawi się na półkach sklepowych. Udostępniona zostanie również zamknięta beta dla osób, które zamówiły grę w przedsprzedaży, która ma odbyć się od 20 do 24 kwietnia. Nowy tytuł ma pojawić się na konsole starej i nowej generacji, mówimy tutaj o Microsoft Xbox Series X|S i Xbox One oraz Sony PS4 i PS5. Bardzo dziwnym posunięciem studia Toys for Bob jest niewypuszczenie wersji na PC, gdzie przecież gatunek MOBA jest bardzo popularnym rodzajem gier.

Jak się okazuje, gra w wersji podstawowej ma kosztować 130 zł bez podatku VAT, a edycja deluxe 175 zł bez podatku VAT. Obie wersje gry będą zawierały tak zwaną bojową przepustkę pierwszego sezonu, natomiast tylko wersja deluxe posiadać będzie "Season 2 battle pass", unikalne skórki i inne udogodnienia. Fakt sprzedaży gier z gatunku MOBA w ramach tradycyjnej dystrybucji również jest niespotykaną praktyką, gdyż tradycyjnie tytuły tego rodzaju są darmowe i naszpikowane mikropłatnościami. Jak widać studio Toys for Bob podeszło do tematu zgoła inaczej, ale czy takie rozwiązanie jest złe dla graczy?

