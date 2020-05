COVID: The Outbreak - Dziś premiera gry polskiego studia Jujubee

Katowickie studio Jujubee, znane chyba najbardziej z produkcji mobilnych, ale odpowiedzialne także za gry takie jak Kursk czy Realpolitiks, w czasie pandemii koronawirusa znalazło pomysł na kolejny tytuł. COVID: The Outbreak - bo o nim mowa - ma swoją premierę już dziś i w związku z tym za kilka godzin gra gotowa będzie do kupienia i pobrania na platformie Steam. Warto wiedzieć, że firma przekaże 20% ze sprzedaży w maju i czerwcu na rzecz CEPI (The Coalition for Pandemic Preparadness Innovations) i na inne wybrane fundacje charytatywne wspierające walkę z konsekwencjami pandemii koronawirusa. COVID: The Outbreak to produkcja strategiczna, w której zajmujemy się zarządzaniem globalną organizacją zdrowia walczącą z pandemią koronawirusa.

COVID: The Outbreak to produkcja strategiczna, w której zajmujemy się zarządzaniem globalną organizacją zdrowia walczącą z pandemią koronawirusa. Premiera gry - już dziś.

COVID: The Outbreak to gra strategiczna, w której wcielasz się w rolę globalnej organizacji zdrowia, która musi poradzić sobie z globalną pandemią. Wydawaj dekrety, zarządzaj zasobami, wprowadzaj projekty i stawiaj budynki. Rozpoczyna się wyścig o szczepionkę! - brzmi oficjalny opis gry na stronie Steam. Zadaniem gracza będzie więc koordynowanie działań służb i podejmowanie przeróżnych trudnych decyzji. W tytule można też znaleźć treści edukacyjne – przekazuje on konkretne informacje na temat pandemii.

Rozgrywka sprowadza się do obserwowania map i statystyk, analizowania danych i podejmowania decyzji. Gracz ma wpływ na wydawanie pieniędzy, dobór personelu, wznoszenie budynków (np. szpitali polowych, punktów kontrolnych czy posterunków policji), prowadzenie badań medycznych i opracowywanie sposobów walki z wirusem (przy czym trzeba mieć na uwadze, że patogen może mutować i nie da się wykluczyć, że stanie się bardziej niebezpieczny). Musimy też radzić sobie z fałszywymi informacjami (m.in. po to, by zapobiec panice).

Źródło: Steam