Cooler Master MM712 – bezprzewodowa mysz z optycznymi przełącznikami i czujnikiem PixArt PAW3370

Bezprzewodowa mysz Cooler Master MM712 została po raz pierwszy zaprezentowana podczas konferencji Cooler Master Summit i lada chwila pojawi się w sklepach. Gryzonia wyceniono na ok. 350 złotych, a będzie on dostępny w czarnej i białej wersji kolorystycznej. Kluczowe elementy specyfikacji urządzenia to topowy czujnik PixArt PAW3370, dwa rodzaje łączności bezprzewodowej oraz niska waga (59 g).

Cooler Master MM712 to gamingowa mysz o wadze 59 g, która w porównaniu do MM711 cechuje się prostą, pozbawioną dziur w obudowie konstrukcją. Ważna cechą produktu jest hybrydowa łączność z komputerem, co oznacza, że użytkownik sam wybiera sposób w jaki chce podłączyć mysz. Dostępna jest więc łączność przewodowa za pomocą miękkiego i elastycznego przewodu zakończonego złączem USB-C, a także bezprzewodowa w systemie 2.4 GHz lub Bluetooth 5.1. Warto w tym miejscu dodać, że na pokładzie znalazła się bateria o pojemności 500 mAh, która ma zapewnić do 181 godzin pracy przy połączeniu przez Bluetooth i do 80 godzin przy połączeniu bezprzewodowym 2,4 GHz (z wyłączonymi diodami LED).

Mysz została wyposażona w czujnik optyczny PixArt PAW3370 o rozdzielczości do 19 000 DPI, który ma zapewniać niskie opóźnienia, płynną pracę oraz wysoką dokładność. Warte uwagi są także dwa mikroprzełączniki optyczne (LPM i PPM), które wykorzystują czujniki laserowe. Jak utrzymuje producent, oznacza to niemal natychmiastową reakcję, z wejściem, które rejestruje się niemal trzy razy szybciej względem przełączników mechanicznych. Gracze powinni docenić też nowe, ulepszone ślizgacze z PTFE, które mają gwarantować szybki ślizg i wysoką trwałość. Dodatkowo mysz posiada podświetlenie RGB LED, które można dostosować w czasie rzeczywistym za pomocą kombinacji klawiszy lub w oprogramowaniu MasterPlus+.

W zestawie znajdziemy także opcjonalne grip tape'y dla lepszej kontroli ruchu

Źródło: Cooler Master