Cooler Master GA2501 - tani monitor dla graczy, który wskrzesza zapomniane złącze VGA. Dobra specyfikacja przy niskiej cenie

Na rynku pojawił się nowy, budżetowy model monitora dla graczy od firmy Cooler Master, która najbardziej znana jest z produkcji obudów komputerowych, czy też elementów chłodzenia. Interesującą cechą omawianego wariantu Cooler Master GA2501 jest to, że oferuje on zapomniane przez wielu złącze VGA (DE-15F). Rozwiązanie to zostało wyparte (razem z DVI) na przestrzeni lat przez HDMI oraz DisplayPort. Posunięcie producenta jest więc dość nieoczekiwane.

Początki rodziny złącz D-Sub sięgają lat 50. XX wieku, natomiast popularne VGA wkroczyło na rynek w 1986 roku. Cechą charakterystyczną jest to, że dzięki nim mogliśmy przesłać jedynie sygnał analogowy, a nie cyfrowy jak w przypadku HDMI, czy wspomnianego DisplayPort. Złącze VGA obecnie zostało już niemal zapomniane, natomiast z jakiegoś powodu firma Cooler Master postanowiła wprowadzić je na nowo do monitora z oznaczeniem GA2501. Pod względem konstrukcji mamy do czynienia z całkiem smukłym modelem, który wyposażono w 24,5-calowy panel IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu wynoszącym 100 Hz. Spotkamy się z dość typową jak na budżetowy segment monitorów jasnością, której wartość wynosi 250 nitów. Czas reakcji matrycy to z kolei 4 ms (GtG).

Cooler Master GA2501 (CMI-GA2501) Matryca IPS Przekątna 24,5" Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (16:9), Full HD Odświeżanie 100 Hz Technologia Adaptive-Sync Tak Czas reakcji 4 ms (GtG), 1 ms (MPRT) Współczynnik kontrastu 1300:1 Luminancja 250 nitów HDR Brak Głębia kolorów 6-bit + FRC (16,7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 84%, Adobe RGB 84%, sRGB 109% Złącza cyfrowe 1 x VGA

1 x HDMI 1.4 Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm VESA 100x100 Regulacja nachylenia -5° ~ +20° Regulacja wysokości Brak Pobór mocy Typowy - 13 W

Tryb czuwania - 0,5 W Waga z podstawą 2,28 kg Wymiary z podstawą 538,8 x 318,7 x 39,3 mm Cena 110 euro

Oprócz samego złącza VGA, które umożliwia nam wyłącznie 75-hercowe odświeżanie ekranu, gracze mogą liczyć na skorzystanie z HDMI 1.4, a także gniazda Audio-Jack 3,5 mm. Model oferuje nam także wsparcie dla standardu VESA 100x100 (możemy więc zawiesić monitor na ścianie), a przy okazji jesteśmy w stanie wyregulować jego kąt nachylenia. Zabrakło niestety możliwości zmiany wysokości. Ewentualne wady całkowicie rekompensuje cena urządzenia, gdyż mówimy tu o kwocie rzędu 110 euro. Cooler Master GA2501 został wprowadzony do sprzedaży w Europie, natomiast w polskich sklepach jeszcze go nie znajdziemy. Jeśli realnie jesteśmy zainteresowani ofertą, pozostaje nam udać się do zagranicznych sklepów internetowych.

Źródło: Cooler Master