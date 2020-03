Thermalright Black Eagle - Szczupłe chłodzenie procesora z RGB LED

Thermalright to jeden z tych producentów, który co prawda nie ma najlepszego zespołu od marketingu, ale za to ich produkty bronią się same. Przeważnie bowiem mowa o wydajnych, cichych i dobrze wycenionych chłodzeniach oraz wentylatorach. Tajwański producent postanowił ukradkiem rozszerzyć swoją ofertę. Na ich stronie internetowej pojawił się nowy model, który wchodzi w skład serii TUF Gaming. Moja o smukłej, jednowieżowej propozycji, która powinna bez problemu wejść nawet do mniejszych obudów, a przy tym oferować niskie temperatury i równie niski poziom hałasu. Całość dopełnia ciekawa, żółto-czarna stylistyka wzbogacona o szare maskowanie i kolorowe podświetlenie ledowe.

Dyskretne podświetlenie RGB LED w Thermalright Black Eagle zgodne jest z systemami świecenia od ASUSa, Gigabyte, MSI i innych firm.

Thermalright Black Eagle to jednowieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 158 x 42 x 120 (wysokość x głębokość x szerokość) milimetrów i wadze 470 gramów. Mamy tutaj do czynienia z radiatorem wyposażonym w czterdzieści pięć aluminiowych żeberek, każde o grubości 0,4 milimetra i z odstępem 2 milimetrów; pięcioma 6-milimetrowymi rurkami cieplnymi; miedzianą, niklowaną podstawą oraz jednym wentylatorem. Jest to jednostka 120-milimetrowa Thermalright TY-128 BP z łożyskiem FDB, która pracuje z prędkością od 600 do 1500 RPM przy wydajności od 21,76 do 65,25 CFM przy deklarowanej kulturze pracy od 19 do 23 dB(A).

Opisywane chłodzenie przygotowane zostało z myślą o procesorach z TDP do 200 W i kompatybilne jest zarówno z AMD i gniazdami AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1, jak i intelowskimi socketami LGA 1366, 1156, 1155, 1151, 1150 i 1200. Wisienką na torcie w Thermalright Black Eagle jest pokrywa radiatora. Wyposażona ona została z maskowanie zgodne ze stylistyką TUF Gaming oraz dyskretne podświetlenie RGB LED zgodne z popularnymi systemami świecenia od ASUSa, Gigabyte, MSI i innych znanych firm. Niestety, data premiery i sugerowane ceny sklepowe nie zostały zdradzone. Nie powinno być jednak drogo.

Źródło: Thermalright