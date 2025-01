Call of Duty w 2025 roku będzie kontynuacją Black Ops 2 oraz wykorzysta pomysł na remaster map dla trybu multi

Call of Duty Black Ops II, jak pewnie większość pamięta, był nie tylko kontynuacją hitu z 2010 roku, ale również pierwszą odsłoną, która nieco bardziej skierowała się ku przyszłości, jeśli chodzi o czas akcji (2025 rok). Wygląda na to, że tamta historia może finalnie otrzymać bardziej bezpośrednią kontynuację. Jak już wiadomo od kilku tygodni, w przyszłym roku mamy otrzymać Call of Duty: Black Ops - Gulf War, gdzie będziemy mogli wziąć udział w I Wojnie w Zatoce Perskiej w latach 90. XX wieku. Tymczasem już teraz pojawiły się pierwsze konkrety na temat części, która zadebiutuje w 2025 roku.

Call of Duty, które planowane jest na 2025 rok, ma być bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z Black Ops 2. Równocześnie opracowywany jest Call of Duty: Modern Warfare 4.

Najnowsze informacje o Call of Duty zostały opublikowane przez Toma Hendersona na łamach Insider Gaming. Wynika z nich, iż CoD na 2025 rok przygotowywany jest pod kryptonimem Saturn i fabularnie ma być kontynuacją Black Ops 2 z 2012 roku. Nadchodzące Call of Duty ma wrzucić graczy do 2030 roku (a więc pięć lat po wydarzeniach z Black Ops 2), gdzie poznamy dalsze losy tych samych bohaterów, których ujrzeliśmy już wcześniej. Mamy również poznać nowe zagrożenie, które pojawi się po śmierci Menendeza - głównego antagonisty wspomnianej przed momentem gry.

W przypadku tej części, Activision miałoby się także zdecydować na ten sam pomysł co w przypadku tegorocznego Modern Warfare III. Chodzi o wrzucenie do trybu multiplayer zremasterowanych map, które pierwotnie pojawiły się w Call of Duty: Black Ops 2. Z drugiej strony, oprócz odświeżonych wersji znanych lokacji, miałyby pojawić się także kompletnie nowe. Tom Henderson w tym samym materiale ujawnił także, że zespół z Infinity Ward opracowuje już grę Call of Duty: Modern Warfare 4. Biorąc jednak pod uwagę plany na markę na lata 2024-2025, kolejna część MW nie pojawi się wcześniej niż za 3 lata.

