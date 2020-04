be quiet! Pure Rock 2 - Całkowicie czarne chłodzenie procesora

Sporo osób składając nowy zestaw komputerowy na pierwszym miejscu stawia jego wydajność w grach i programach. Niektórzy konsumenci są jednak w stanie dodatkowo zapłacić za wygląd oraz wysoką kulturę pracy nowego blaszaka. W ostatnim przypadku często pojawiają się marki takie jak austriacka Noctua czy niemiecki be quiet! Dzisiaj skupimy się na drugiej z wymienionych firm, bowiem Niemcy rozszerzyli właśnie swoje portfolio. Mowa o jednowieżowym, powietrznym chłodzeniu dla procesorów AMD oraz Intela. Dodatkowo nowy model be quiet! Pure Rock 2 może pochwalić się oryginalną w tym segmencie cenowym, całkowicie czarną stylistyką i trzyletnią gwarancją producenta.

Chłodzenie be quiet! Pure Rock 2 będzie dostępne w wersji czarnej i srebrnej. Jego sugerowana cena w Polsce ma nie przekraczać 200 złotych.

be quiet! Pure Rock 2 to jednowieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 155 x 87 x 121 (wysokość x głębokość x szerokość) milimetrów i wadze 575 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym, bogato żebrowanym radiatorem oraz czterema miedzianymi, 6-milimetrowymi rurkami cieplnymi. Całość dopełnia 120-milimetrowy wentylator be quiet! Pure Wings 2, który pracuje z prędkością do 1500 obrotów na minutę oferując kulturę pracy na poziomie do 19,1 dB(A) przy 50% RPM, do 22,1 dB(A) przy 75% RPM i do 26,8 dB(A) przy 100% RPM.

Opisywane chłodzenie przygotowane zostało z myślą o procesorach od Intela korzystających z gniazd LGA 1200, 2066, 1150, 1151, 1155 i 2011(-3) oraz jednostkach AMD dla socketów AM4 lub AM3(+), których TDP nie przekracza 150 W. Kompatybilne jest też z wysokimi modułami RAM. Do sklepów ma trafić już w najbliższych tygodniach i dostępny będzie w wersji klasycznej, srebrnej oraz całkowicie czarnej (prócz stopki). Sugerowana cena na rynek europejski ustalona została na 44 euro, czyli około 200 złotych. be quiet! udziela na model Pure Rock 2 trzech lat gwarancji.

Źródło: be quiet!