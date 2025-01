Bambu Lab A1 mini - przyzwoicie wyceniona drukarka 3D, która może zaoferować druk w wielu kolorach

Bambu Lab jest marką, która zajmuje się produkcją drukarek 3D. Sama firma mówi o sobie, że powstała poprzez współpracę fanów druku 3D, inżynierów robotyki oraz osób, które zajmują się aspektami związanymi ze sztuczną inteligencją. Dzięki temu w ofercie znajdziemy sporo drukarek 3D, które oferują o wiele więcej niż konkurencja, a same ceny także są odpowiednio wyważone. Najnowsza propozycja marki przedstawia urządzenie, które poradzi sobie z wydrukiem z wielu filamentów jednocześnie, a przy tym ma kilka ciekawych funkcji.

Bambu Lab A1 mini to najnowsza drukarka 3D w ofercie producenta. Jej główny wyróżnik to możliwość korzystania z kilku filamentów, dzięki czemu bez problemu wydrukujemy sporo rzeczy w różnych kolorach.

Konstrukcja jest naprawdę ciekawa z co najmniej kilku powodów. Pierwszym z nich z pewnością jest automatyczna kalibracja, dzięki czemu drukarka 3D będzie idealnym wyborem dla początkujących osób. Jest to o tyle wygodne, że nie musimy używać kartki papieru do poprawnej konfiguracji w momencie, kiedy pierwszy raz korzystamy ze sprzętu bądź przestawiamy go w inne miejsce. Warto wspomnieć, że kalibracja następuje także w osi Z. Kolejną świetną wręcz cechą jest bezproblemowa wymiana dyszy i to bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Sam sprzęt wyposażono także w technologię, która pozwala regulować drgania, dzięki czemu druk nie tylko wychodzi lepszy, ale przekłada się to także na głośność urządzenia - ta wynosi raptem 48 dB.

Omawiany moduł AMS lite, który jest w stanie zintegrować i korzystać z czterech szpuli z filamentem, jest w stanie również identyfikować (RFID) te, które pochodzą od Bambu Lab i dzięki temu dostosować do nich odpowiednie ustawienia. Szyny, z których zbudowano konstrukcję, są w pełni metalowe. Otrzymujemy także dostęp do dedykowanej aplikacji, za pomocą której będziemy mogli monitorować pracę oraz zarządzać drukowaniem. Na dodatek drukarka ma wbudowaną kamerę, dzięki której zawsze będziemy mogli podejrzeć, na jakim etapie jest druk. Wielkość drukowanego modelu musi mieścić się natomiast w zakresie pola 180 x 180 x 180 mm. Prędkość samego druku wynosi 500 mm/s. Przedsprzedaż rozpoczęła się już teraz, z kolei wysyłka nastąpi 16 października. Dostępne będą dwie wersje: z modułem AMS lite (459 dolarów) oraz bez niego (259 dolarów). Zakupu dokonamy na tej stronie.

Źródło: Bambu Lab