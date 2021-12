AZZA OPUS - Futurystyczna obudowa z nieskrępowaną cyrkulacją powietrza i czterema taflami hartowanego szkła

Na rynku dostępne jest całe zatrzęsienie obudów komputerowych, ale wiele z nich jest do siebie bliźniaczo podobnych, różniąc się tylko drobnymi szczegółami. Na nasze szczęście są jeszcze firmy takie jak InWin, Lian Li czy AZZA, które projektują konstrukcję odważne i niebanalne. Większość z nich od razu rzuca się w oczy i to niekoniecznie ze względu na nadmiar kolorowego podświetlenia. Dzisiaj przyjrzymy się modelowi AZZA OPUS, który stawia na półotwartą konstrukcję, a tym samym nieskrępowaną cyrkulację powietrza. Stopa obudowy pozostała jednak niewielka, ale mimo wszystko w środku znajdzie się miejsce na płyty główne w formacie ATX, pełnowymiarowe karty graficzne oraz radiatory 360-milimetrowe.

Obudowa AZZA OPUS dostępna jest już w sprzedaży. Jej sugerowana cena jest jednak dość wysoka i wynosi 349 dolarów, czyli około 1429 złotych.

AZZA OPUS to obudowa o wymiarach 539 x 320 x 320 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 8,7 kilograma. Wykonana została ze szczotkowanego, anodowanego aluminium oraz czterech tafli przyciemnianego, hartowanego szkła. W środku zamontować możemy płyty główne w formacie ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 60 milimetrów oraz karty graficzne (w pozycji pionowej) o długości do 360 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano jedno miejsce 3,5 cala lub dwa 2,5 cala.

Panel I/O znalazł się na jednym z ramion aluminiowego stelaża i gości dwa USB 3.0 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C oraz przycisk zasilający. Pod względem wentylacji zainstalować można tutaj radiator od układów LC/AiO o długości do 360-milimetrów. Jako, że jest to konstrukcja półotwarta to brak tutaj filtrów przeciwkurzowych. Obudowa AZZA OPUS dostępna jest już w sprzedaży. Jej sugerowana cena jest jednak dość wysoka i wynosi 349 dolarów, czyli równowartość około 1429 złotych. W zestawie dostajemy riser PCI Express 3.0 dla karty graficznej.

Źródło: AZZA