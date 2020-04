AutoPlac - serwis od twórców Yanosika konkurencją dla OtoMoto

Spółka Neptis S.A odpowiada za stworzenie systemu wzajemnego ostrzegania przed groźnymi zdarzeniami drogowymi, kontrolami policyjnymi oraz fotoradarami. Najwyraźniej ciągłe rozbudowywanie usługi-aplikacji o nowe funkcje takie jak polisa, ceny paliwa, nawigacja czy informacje o warsztatach, to jednak za mało. Twórcy platformy postanowili stworzyć bezpośrednią odpowiedź na OtoMoto oraz inne serwisy, w których znajdziemy ogłoszenia motoryzacyjne. AutoPlac, bo tak nazwano nową usługę, nie będzie tylko kolejnym miejscem do przeglądania ofert kupna-sprzedaży samochodów. Serwis zaoferuje coś jeszcze. Coś, co pozwoli znacznie skuteczniej zweryfikować przyszły zakup.

AutoPlac to nowa internetowa giełda samochodowa od twórców Yanosika. W ogłoszeniach oprócz typowych informacji znajdują się cenne dane z bazy CEPiK. To się nazywa weryfikacja.

Kupno lub sprzedaż używanego auta nie jest czynnością prostą. Z pomocą przychodzą nam oczywiście serwisy z ogłoszeniami motoryzacyjnymi, w których znajdziemy komplet informacji o interesującym nas aucie. Najczęściej celujemy w platformy takie jak OtoMoto, OLX czy Allegro, ale perełki trafiają się choćby na facebookowych grupach. Reasumując, miejsc do poszukiwania samochodów jest w sieci bez liku, jednak to nie przeszkodziło twórcom Yanosika w udostępnieniu własnego narzędzia. Neptis zaprezentował właśnie AutoPlac, czyli odpowiedź na wspomniane wcześniej platformy zakupowe. Dodawanie oraz przeglądanie ogłoszeń jest tutaj możliwe zarówno poprzez stronę internetową, jak i w aplikacji mobilnej dla Androida, oraz iOS.

Choć główną funkcją Yanosika jest wymiana informacji o zdarzeniach drogowych, twórcy implementują w aplikacji dodatki takie jak możliwość wykupienia polisy ubezpieczeniowej, opcja sprawdzania cen paliwa oraz całkiem sprawna, choć nie pozbawiona wad, nawigacja. Do wspomnianych dochodzi właśnie kolejna. AutoPlac będzie bowiem integralną częścią aplikacji z dodatkową wersją w przeglądarce. Poza informacjami, które są charakterystyczne dla ogłoszeń motoryzacyjnych, w aplikacji AutoPlac znajdziemy dane z systemu CEPiK. Chodzi o wynik ostatniego badania technicznego oraz aktualny potwierdzony przebieg. Niby niewiele, ale dzięki wspomnianym informacjom możemy skuteczniej zweryfikować uczciwość sprzedającego. Aplikację mobilną Yanosik pobierzecie z Google Play oraz Apple App Store. Serwis internetowy AutoPlac znajdziecie z kolei pod tym adresem.

Źródło: Yanosik / Neptis S.A.