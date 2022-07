ASUS Zenfone 9 - nadchodzi nowy kompaktowy smartfon z flagowymi podzespołami. Wiemy już niemal wszystko o urządzeniu

Zeszłoroczny ASUS Zenfone 8 to do dziś jedna z najciekawszych propozycji dla osób, które chcą wydajnego, lecz kompaktowego smartfona. Na szczęście ci, którzy szukają podobnego urządzenia z Androidem nie będą dalej zmuszani ograniczać się do starzejącego się modelu. W drodze jest już Zenfone 9, a do sieci wyciekła już prezentacja, która zdradziła kilka najważniejszych elementów specyfikacji. Czy są jakieś niespodzianki?

ASUS Zenfone 9 zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Możliwe jednak, że o promocyjnej cenie startowej nie będzie mowy - jak podaje źródło, smartfona ma kosztować od 800 do 900 euro.

Trzeba przyznać, że ci, którzy uważnie śledzili przecieki na temat tego smartfona nie będą specjalnie zaskoczeni nowym flagowcem ASUS-a (spójrzcie na screena na dole newsa). Model Zenfone 9 otrzyma 5,9-calowy ekran AMOLED cechujący się odświeżaniem 120 Hz, układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 lub 16 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 pamięci wewnętrzne. Z tyłu znajdzie się podwójny aparat Sony IMX766 50 MP, którego układ z pewnością będzie wyróżniał zewnętrzny wygląd Zenfone'a 9.

ASUS Zenfone 9

Snapdragon 8+ Gen1

8 + 128 / 8 + 256 GB / 16 + 256 GB

- 5.9-inch 120Hz screen

- 4300 mAh dual battery

- Sony IMX766 rear main Camera - ZenTouch

- 3.5mm audio port

- IP68 level waterproof

- Red, black, blue

€800-900 pic.twitter.com/5mEn8rsKxw — SnoopyTech (@_snoopytech_) July 7, 2022

Ponadto urządzenie ma mieć obudowę z certyfikatem IP68, gniazdo mini-jack 3,5 mm oraz baterię o pojemności 4300 mAh. Pozostało jeszcze kilka szczegółów do wyjaśnienia, jednak trzeba przyznać, że "dziewiątka" zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Możliwe jednak, że tanio nie będzie - jak podaje źródło, cena smartfona może wynosić od 800 do 900 euro. Urządzenie dostępne będzie w czterech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, niebieskiej i czerwonej. Premiery spodziewamy się już niebawem.

Źródło: @_snoopytech_