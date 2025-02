ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM - monitor 4K QD-OLED z DisplayPort 2.1 UHBR20 trafia do sprzedaży. Znamy polską cenę

Na targach CES 2025 zaprezentowano całkiem sporo nowości, wśród których znalazł się tytułowy monitor od marki ASUS. W tamtym czasie nie wiedzieliśmy jednak, kiedy dokładnie pojawi się on na rynku, ani też, w jakiej konkretnie cenie. Wszystko stało się już jasne, ponieważ omawiany model właśnie trafił do sprzedaży - choć wydaje się, że jest dostępny tylko w jednym polskim sklepie internetowym. Premiera jest więc dość cicha, aczkolwiek sam model może nam sporo zaoferować.

ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM po cichutku trafił do sprzedaży w Polsce. Monitor został pokazany na targach CES 2025, więc nie musieliśmy na niego długo czekać. Model oferuje bardzo dobre parametry, ale swoje kosztuje.

Do tej pory w sprzedaży był już jeden model o praktycznie identycznej specyfikacji (PG32UCDM), natomiast był nieco większy od omawianej nowości (31,5 cala). ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM tak jak starszy brat opiera się na matrycy QD-OLED, ale jej rozmiar to 26,5 cala. Ponownie mówimy jednak o rozdzielczości 4K i odświeżaniu wynoszącym 240 herców. Monitor jest kompatybilny z popularnymi technologiami synchronizacji obrazu i obsługuje tryb HDR. Możemy liczyć na 10-bitowy panel, który całkiem dobrze odwzorowuje kolory.

ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM Matryca QD-OLED Przekątna 26,5" Proporcje ekranu 16:9 Rozdzielczość 3840 x 2160 px Delta E <2 Rozmiar plamki 0,15525 mm Odświeżanie 240 Hz NVIDIA G-Sync G-Sync Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium Pro Czas reakcji 0,03 ms (GTG) Współczynnik kontrastu 1 500 000:1 Luminacja 250 nitów (100% APL)

do 450 nitów (max)

do 1000 nitów (HDR) HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black Głębia kolorów 10-bit (1,07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 99% DCI-P3, 145% sRGB Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 2.1

1 x USB-C (DP Alt Mode, 90 W) HUB USB 1 x Audio-Jack 3,5 mm

3 x USB 3.2 Gen 1 typu A VESA 100x100 mm Regulacja nachylenia -5° ~ 20° Regulacja obrotu -30° ~ 30° Regulacja wysokości 0 ~ 110 mm Pivot -90° ~ 90° Głośniki Brak Waga z podstawą 7,62 kg Wymiary z podstawą 610,3 x 549,5 x 218,8 mm Dodatkowe informacje Dolby Vision, ASUS OLED Care, Obraz w obrazie, Aura Sync Pobór mocy Typowo: <80 W

Wyłączony: <0,3 W

Oszczędzanie energii: <0,5 W Gwarancja 3 lata (także na wypalenia panelu OLED) - informacje z oficjalnej strony internetowej producenta

2 lata (Komputronik) Cena 5299 zł

Na pokładzie znajdziemy łącznie cztery złącza obrazu, choć nie zabrakło trzech portów USB, a także gniazda słuchawkowego - to może się przydać, gdyż monitor nie ma wbudowanych głośników. Możemy liczyć na funkcjonalną stopkę, która umożliwi zmianę wysokości, kąta nachylenia, czy też obrotu ekranu. Dodatkowo spotkamy się z technologią ASUS OLED Care, która w zamyśle ma chronić panel QD-OLED przed wypaleniem. Mamy więc monitor o bardzo dobrych parametrach, którego cena nie należy do najniższych. ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM kosztuje bowiem 5299 zł w polskim internetowym sklepie Komputronik (w innych go nie znalazłem).

