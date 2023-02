ASUS ROG Strix XG27AQMR - monitor dla graczy z ekranem Quad HD i odświeżaniem na poziomie 300 Hz

Producenci monitorów coraz chętniej prezentują ekrany z wysoką częstotliwością odświeżania - w przypadku matryc Full HD pojawiają się już przypadki, gdzie odświeżanie przekracza pułap 500 Hz. Nieuchronnie trend zaczyna również przewijać się w ekranach Quad HD, które stają się obecnie coraz popularniejszym wyborem wśród graczy. ASUS zaprezentował właśnie propozycję monitora 1440p o bardzo wysokim odświeżaniu. Mowa o modelu ROG Strix XG27AQMR.

ASUS zapowiedział monitor dla graczy - ROG Strix XG27AQMR. Wykorzystuje on 27-calową matrycę IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 300 Hz.

ASUS ROG Strix XG27AQMR zaoferuje 27-calowy ekran IPS (tutaj nazwany Fast IPS) o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 300 Hz. Nie brakuje przy tym certyfikatu VESA Adaptive-Sync (sprzęt obsługuje zarówno NVIDIA G-SYNC Compatible jak również AMD FreeSync Premium Pro) oraz VESA DisplayHDR 600 (szczytowa jasność w HDR sięga 600 nitów). Współczynnik kontrastu statycznego wynosi 1000:1, natomiast luminancja w treściach SDR ma typowo osiągać 350 nitów. Wśród wdrożonych funkcji nie brakuje m.in. Extreme Low Blue Light, VRR czy Shadow Boost (wyciągającą detale z ciemnych partii obrazu).

ASUS ROG Strix XG27AQMR Matryca IPS (Fast IPS) Przekątna 27 cali Rozdzielczość 2560 x 1440 (16:9) Odświeżanie 300 Hz AMD FreeSync FreeSync Premium Pro NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible Zakrzywienie - Czas reakcji 1 ms GtG Kontrast statyczny 1000:1 Luminancja 350 nitów (SDR), 600 nitów (HDR) HDR HDR10, VESA DisplayHDR 600 Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4 Głośniki Brak informacji HUB USB USB 3.2 typu A Gen.1 (x2) Dodatkowe złącza 1x Audio-jack 3.5 mm Głębia barw 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Zgodność z VESA 100x100 Waga 4,37 kg (bez podstawy), 7,31 kg (z podstawą) Wymiary (z podstawą) 614.81 x (399.32~509.32) x 264.93 mm

Zastosowana matryca oferuje 10-bitową głębię barw, co przełoży się na obsługę miliarda odcieni barw. Wśród udostępnionych portów znajdziemy jedno złącze DisplayPort 1.4 oraz dwa porty HDMI 2.0. Ponadto umieszczono HUB z dwoma portami USB 3.2 typu A Gen.1 oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. W pudełku znajdziemy również metalową podstawę, umożliwiającą m.in. odchylenie ekranu do przodu oraz do tyłu, regulację wysokości, przekręcanie na boki jak również pełną obsługę pivot (90 stopni w lewo lub prawo). Monitor ASUS ROG Strix XG27AQMR trafi do sprzedaży za kilka miesięcy i bliżej sklepowej premiery otrzymamy informację o cenie.

Źródło: ASUS