ASUS ROG Fusion II 300 i Fusion II 500 – nowe gamingowe słuchawki 7.1 dedykowane wielu platformom

Do portfolio ASUSa wskoczyły właśnie dwie pary nowych przewodowych, gamingowych słuchawek - ROG Fusion II 500 i Fusion II 300. Oba modele zaoferują cyfrowy dźwięk 7.1-kanałowy oraz mikrofony z redukcją szumów wspomaganą SI. W słuchawkach znajdziemy także 50-milimetrowe przetworniki ASUS Essence wyposażone w wysokiej rozdzielczości przetwornik cyfrowo-analogowy ESS 9280 Quad DAC. Jak ujmuje to producent - każdy z tych przetworników przydziela swoją moc obliczeniową do przetwarzania określonej podgrupy ze słyszalnego pasma dźwięków – od tonów niskich, poprzez średnie, wysokie, aż po ultrawysokie, przez co ma gwarantować wyraźny, czysty i realistyczny dźwięk. Czy tak właśnie będzie? To się okaże wraz z premierą modeli w lutym (Fusion II 500) oraz maju (Fusion II 300).

Jak podaje ASUS, zastosowane w zestawach słuchawkowych mikrofony tworzą strefę akustyczną 40° przed ustami gracza i odfiltrowują rozpraszające hałasy z tła dochodzące z innych kierunków. Ponadto funkcja redukcji szumów ze wspomaganiem SI rozpoznaje i tłumi wiele typów hałasu z tła, jak np. odgłosy rozmowy, stukot klawiatury i kliknięcia przycisków myszy, a wszystko to ze skutecznością do 95%. Oba zestawy słuchawkowe dysponują dostosowywanym oświetleniem Aura RGB, które udostępnia graczom 16,8 milionów kolorów i sześć presetów z efektami świetlnymi – ustawianych za pomocą Armoury Crate.

Zasadniczą różnicą między dwoma modelami jest to, że model wyższy (Fusion II 500) oferować ma łączność poprzez złącza 3,5 mm jack, USB-C oraz USB-A, zaś model Fusion II 300, poprzez USB-C i USB-A. Droższy model otrzyma także funkcję sterowania głośnością czatu z poziomu słuchawek. Warto jeszcze wspomnieć, że w zestawie otrzymamy poduchy pokryte zarówno tzw. ekoskórą, jak i tkaniną. Niestety na tę chwilę nie wiadomo, jak producent zechce wycenić swoje nowe "zabawki" w Polsce, ale po wyjściowych cenach w euro (299 euro za model droższy), możemy spodziewać się kosztu w okolicy nawet 1500-1600 zł.

ASUS ROG Fusion II 300 ASUS ROG Fusion II 500 Łączność przewodowa Złącza USB-A, USB-C USB-A, USB-C, 3,5 mm jack Obsługa platform PC, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch PC, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Przetwornik neodymowy 50 mm Impedancja 32 omy Pasmo przenoszenia 20 - 40 000 Hz Mikrofon dookólny z AI Noice Cancelling Kanały stereo, cyfrowe 7.1 Podświetlenie tak, RGB Aura Sync Waga 310 g Dostępność maj 2022 luty 2022

Źródło: ASUS