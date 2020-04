ASUS GT710-SL-2GD5 - nowy Kepler z pasywnym chłodzeniem

NVIDIA po raz pierwszy zaprezentowała światu karty graficzne Kepler w 2012 roku, jednak były one wydawane przez kilka lat - w końcu architektura ta zasilała serie GeForce GTX 600 i GTX 700. Dziś zakup układu z tej generacji nie ma już raczej sensu, chyba, że mamy na myśli tani układ służący do wyświetlania pulpitu czy przeglądania internetu - wtedy taki GeForce GT 710 z 2016 roku może być jak znalazł. Zapewne z myślą o takich zastosowaniach powstał właśnie nowy model ASUS GT710-SL-2GD5. To rzadki przypadek, by uznany producent wskrzeszał tak wiekowy układ, ale być może w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Co oferuje omawiana karta i jaki jest sens wydawania jej nowej wersji w 2020 roku?

ASUS GT710-4H-SL-2GD5 oferuje nowe pasywne chłodzenie, przeprojektowany laminat oraz cztery złącza HDMI. Możliwe, że znajdzie on zastosowanie w wielu tanich pecetach przeznaczonych głównie dla firm.

ASUS GT710-4H-SL-2GD5 wyposażony jest w 192 procesorów cieniujących. Rdzeń GPU oparty jest na architekturze Kepler i pracuje z zegarem bazowym 954 MHz. Na pokładzie znajdziemy 2 GB pamięci GDDR5. Warto napisać tutaj o czterech portach HDMI, które znajdują się na wyposażeniu karty. Jeżeli skorzystamy tylko z jednego, będziemy mogli oglądać obraz w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 przy częstotliwości odświeżania 60 Hz. W przypadku podłączenia kilku wyświetlaczy, odświeżanie może wynieść już maksymalnie 30 Hz (nadal maksymalnie w 4K dla wszystkich ekranów).

ASUS zastosował tutaj prosty, jednoslotowy pasywny układ chłodzenia. Ponadto mamy tutaj nowy, całkiem estetyczny laminat, a całość zachowana jest w ciemnych kolorach. Spodziewamy się, że nowy model niebawem pojawi się w sklepach w cenie ok. 50 euro (~230 zł). Choć sens istnienia takiej karty z naszej perspektywy wydaje się być znikomy, to jednak producent z pewnością nie tworzyłby go bez celu - możliwe, że znajdzie on zastosowanie w wielu tanich pecetach przeznaczonych głównie dla firm.

Źródło: ASUS, Guru3D