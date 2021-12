ASUS GeForce RTX 3090 Ti w wersji TUF Gaming na pierwszej grafice. Co już wiemy o nowym topowym układzie Ampere?

NVIDIA ma już w swojej ofercie kilka bardzo wydajnych układów graficznych, jednak mimo tego tuż po Nowym Roku możemy spodziewać kilku ciekawych premier jednostek z wyższego segmentu. Co ciekawe, obok takich kart jak RTX 3080 z 12 GB VRAM czy RTX 3070 Ti z 16 GB VRAM ma się pojawić również absolutnie flagowy GeForce RTX 3090 Ti, który rzekomo nie pozostawi złudzeń w kwestii dominacji NVIDII na rynku GPU. Co już wiemy o tym układzie? Według wstępnych przecieków ma on dysponować rdzeniem GA102 z 10752 jednostkami CUDA, a także 24 GB pamięci GDDR6X (21 Gbps). Model ten rzecz jasna ukaże się w wersjach niereferencyjnych, a jedna z nich pojawiła się właśnie w pierwszym przecieku.

Na pierwszy rzut oka jedyną różnicą względem GeForce'a RTX 3090 TUF są inne wentylatory z większą liczbą łopatek. Pudełko zdradza również, że karta graficzna obsługuje PCIe 4.0, co zdaje się dementować plotki o rzekomym wsparciu PCIe 5.0.

Do sieci trafiło właśnie zdjęcie opakowania karty graficznej ASUS GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming. Choć opakowanie to oczywiście nie to samo co rzeczywista karta, to jednak zdradza ono wygląd układu, a także jego częściową specyfikację. W kwestii designu nie ma żadnych zaskoczeń - RTX 3090 Ti wygląda niemal tak samo, jak dotychczasowe karty z serii ASUS TUF. Na pierwszy rzut oka jedyną różnicą względem GeForce'a RTX 3090 TUF są inne wentylatory z większą liczbą łopatek. Pudełko zdradza również, że karta obsługuje PCIe 4.0, co zdaje się dementować plotki o rzekomym wsparciu PCIe 5.0.

GeForce RTX 3090 Ti z 10752 jednostkami CUDA i 24 GB pamięci GDDR6X (21 Gbps) nie zapewni rewolucji wydajnościowej - spodziewamy się, że model zapewni ok. 5% większą moc obliczeniową względem standardowego modelu RTX 3090. Mimo to tytuł najmocniejszej konsumenckiej karty NVIDII czy ogólnie większy potencjał (zasługa TDP 450 W) na pewno skłonią wielu entuzjastów do zakupu, i to mimo wygórowanej ceny - mówi się, że producent ustali ją na poziomie 1499 dolarów. Karta graficzna powinna zostać zaprezentowana podczas targów CES 2022, a jej premiera ma się odbyć 27 stycznia.

