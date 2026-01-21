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ASUS Expertbook Ultra - Laptop z Intel Core Ultra X7 358H, układem graficznym Intel ARC B390 oraz ekranem Tandem OLED

Damian Marusiak | 21-01-2026 18:00 |

ASUS Expertbook Ultra - Laptop z Intel Core Ultra X7 358H, układem graficznym Intel ARC B390 oraz ekranem Tandem OLEDASUS na targach CES w Las Vegas zaprezentował szereg nowych oraz odświeżonych laptopów, w tym dwuekranowe modele Zenbook Duo oraz ROG Zephyrus Duo, które napędzane będą przez procesory Intel Panther Lake. W najbliższym czasie do oferty dołączy jeszcze propozycja nieco bardziej biznesowa - nowy Expertbook Ultra. To propozycja charakteryzująca się wysoką jakością wykonania, dodatkowymi zabezpieczeniami, fenomenalnym ekranem OLED oraz wykorzystująca najnowsze procesory Intel Core Ultra serii 3.

ASUS Expertbook Ultra to nowy ultrabook z procesorami Intel Panther Lake (do Core Ultra X9 388H włącznie) oraz z ekranem Tandem OLED o jasności do 1400 nitów oraz certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 1000.

ASUS Expertbook Ultra - Laptop z Intel Core Ultra X7 358H, układem graficznym Intel ARC B390 oraz ekranem Tandem OLED [1]

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ASUS Expertbook Ultra to laptop, który ma charakteryzować się bardzo wysoką odpornością na zarysowania. Do produkcji obudowy wykorzystano bowiem nie tylko stop aluminium oraz magnezu, ale również dodano powłokę Nano Ceramic, dzięki której stopień odporności sięga 9H w skali Mohsa. Notebook oparto o procesory Intel Panther Lake: Core Ultra X9 388H, Core Ultra X7 358H, Core Ultra 7 356H oraz Core Ultra 5 325. Tylko model z topowym układem będzie korzystał z pamięci LPDDR5X 9600 MT/s, w pozostałych przypadkach będzie to 8533 MT/s. Nie brakuje ponadto wsparcia dla SSD PCIe 5.0 x4 NVMe o pojemności do 2 TB oraz dla samoszyfrujących dysków SED w standardzie OPAL 2.0.

  ASUS Expertbook Ultra (2026)
Procesor Intel Core Ultra X9 388H (16C/16T)
Intel Core Ultra X7 358H (16C/16T)
Intel Core Ultra 7 356H (16C/16T)
Intel Core Ultra 5 325 (8C/8T)
TDP do 50 W maksymalnie (tryb Turbo)
Zintegrowany układ graficzny Intel ARC B390 / 12 Xe-Core (Core Ultra X9 & X7)
Intel Graphics / 4 Xe-Core (Core Ultra 7 & 5)
Pamięć RAM Do 64 GB LPDDR5X 9600 MT/s (Core Ultra X9)
Do 64 GB LPDDR5X 8533 MT/s (Core Ultra X7, 7 & 5)
Magazyn danych Do 2 TB SSD PCIe 5.0 x4 NVMe (M.2 2280)
Ekran 14" 2880 x 1800 pikseli, 16:10 Tandem OLED
600 nitów (100% APL) / do 1400 nitów (10% APL)
100% DCI-P3, VRR 30 - 120 Hz
VESA DisplayHDR True Black 1000
Porty 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort 2.1 / Power Delivery)
2x USB 3.2 typu A Gen.2
1x HDMI 2.1 TMDS
1x Audio-jack 3.5 mm
Kamera internetowa Full HD z Windows Hello
Łączność Wi-Fi 7 + Bluetooth 6.0
Akumulator Litowo-polimerowy, 4-komorowy, 70 Wh
Audio 6 głośników zgodnych z systemem Dolby Atmos
4 typu woofer (niskotonowe) + 2 typu tweater (wysokotonowe)
Wymiary 310,9 x 212,8 x 10,9 mm
Waga 1,09 kg
System Windows 11 Pro

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ASUS Expertbook Ultra to także jeden z pierwszych ultrabooków, w których użyto matrycy Tandem OLED, produkcji LG Display. Wyświetlacz ten oferuje wyraźnie wyższą luminancję sięgającą 600 nitów dla 100% bieli na ekranie oraz do 1400 nitów przy APL 10%. Nie brakuje także zmiennej częstotliwości odświeżania w zakresie od 30 do 120 Hz, 100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3 oraz certyfikatu VESA DisplayHDR True Black 1000. Na pokładzie znajdziemy ponadto kamerę Full HD z podczerwienią, 6 głośników stereo zgodnych z Dolby Atmos, łączność Wi-Fi 7 + Bluetooth 6.0 oraz akumulator 70 Wh, pozwalający na maksymalnie 24 godziny pracy z dala od gniazdka sieciowego. ASUS Expertbook Ultra jest zgodny także z wytycznymi NIST SP-800-193. Zabezpieczenia te dotyczą m.in. ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do wrażliwych danych czy automatycznym przywracaniem bezpiecznych kopii systemu. Całość oparto o system Windows 11 Pro.

ASUS Expertbook Ultra - Laptop z Intel Core Ultra X7 358H, układem graficznym Intel ARC B390 oraz ekranem Tandem OLED [2]

ASUS Expertbook Ultra - Laptop z Intel Core Ultra X7 358H, układem graficznym Intel ARC B390 oraz ekranem Tandem OLED [3]

Źródło: ASUS
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