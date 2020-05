Apple przejęło prawie jedną trzecią globalnego rynku wearables

Podczas gdy znaczna część rynku elektroniki użytkowej hamuje, rynek tzw. wearables, czyli segment odnoszący się do urządzeń ubieralnych notuje progres. Według najnowszego raportu IDC dotyczącego pierwszego kwartału 2020 roku sprzedano prawie 30 proc. więcej inteligentnych zegarków, opasek i słuchawek, niż w analogicznym okresie 2019 roku. W ręce klientów trafiło bowiem przeszło 72,6 miliona egzemplarzy tego typu urządzeń. Królem segmentu okazało się Apple, ale nie jest to specjalnym zaskoczeniem. Firma od lat napędza branżę smartwatchy i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miało dojść do jakichkolwiek zmian w tej kwestii. Sprawdźmy zatem twarde liczby z raportu IDC.

Pandemia koronawirusa poskutkowała problemami z produkcją, dostawami oraz sprzedażą urządzeń elektronicznych. Klienci niechętnie decydowali się na zmianę smartfonów czy tabletów na nowszy model, na co miała i w dalszym ciągu ma wpływ niepewna sytuacja na rynku pracy. Okazuje się jednak, że istnieje fragment rynku, który w obecnej sytuacji radzi sobie dobrze. Ba, powiedziałbym, że wspaniale. Segment urządzeń ubieralnych, do których zaliczają się zegarki, opaski oraz słuchawki zanotował w I kwartale 2020 roku wzrost na poziomie 29,7 proc. w stosunku do Q1 2019. Łącznie sprzedano aż 72,7 milionów sztuk, a przynajmniej tak stanowią dane z raportu IDC (International Data Corporation).

Pierwsze miejsce na liście udziałów zajęło Apple, które sprzedało 21,2 miliona inteligentnych zegarków. Tym samym sprzedaż Apple Watchy odpowiada za 29,3 proc. całego rynku. Mamy tu wzrost na poziomie 59,9 proc. rok do roku. Następnym wygranym jest Xiaomi, które sprzedało 10,1 miliona urządzeń, notując 56,4-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Samsung sprzedał 8,6 miliona urządzeń (wzrost na poziomie 71,7 proc.), Huawei może zaś pochwalić się wynikiem 8,1 milionów sprzedanych sztuk. Reszta na czele z FitBitem osiągnęła niższe wyniki. Niemniej, firmy działające w obszarze wearables mogą otwierać szampana.

Źródło: IDC, Unsplash