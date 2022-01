Apple iPhone 13 bez redukcji hałasu w rozmowach głosowych. Dlaczego firma zdecydowała się usunąć przydatną funkcję?

Redukcja szumów lub jak kto woli – redukcja hałasów to całkiem udana i użyteczna funkcja, z której mogliśmy korzystać na urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Niestety, w przypadku smartfonów serii Apple iPhone 13 w oprogramowaniu brak jest przełącznika umożliwiającego aktywację rzeczonej opcji. Wiele osób patrzyło na sprawę, jak na błąd iOS, który najpewniej zostanie wkrótce naprawiony. Teraz, za sprawą potwierdzenia wsparcia Apple wiemy już, że nie mamy do czynienia z błędem. Najnowsza linia smartfonów producenta faktycznie została pozbawiona funkcji redukcji hałasu otoczenia podczas połączeń telefonicznych. Jest to o tyle ciekawe, że jeszcze jakiś czas temu twierdzono, że aktualizacja rozwiąże ten problem. Sprawa wygląda nieco inaczej.

Smartfony Apple iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max oraz 13 mini nie otrzymały funkcji redukcji hałasu podczas rozmów głosowych. Dział wsparcia Apple potwierdza wycofanie udogodnienia.

Ostatnie generacje smartfonów Apple iPhone pozwalały korzystać z funkcji redukcji hałasu otoczenia. Rozwiązanie niwelowało niepożądane dźwięki podczas połączeń głosowych, co w sposób istotny zwiększało komfort prowadzenia rozmów. Aby skorzystać z dobrodziejstwa wspomnianej opcji, należało udać się do panelu Dostępność widocznego w menu Ustawień smartfona. W podsekcji Dźwięk/wizualne mogliśmy wybrać przełącznik „Redukcja hałasu otoczenia”. Sęk w tym, że modele Apple iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max oraz 13 mini nie posiadają tejże opcji. Początkowo utrzymywano, iż jest to błąd i użytkownicy powinni uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać aktualizacji.

Fot. 9to5mac.

Niestety, wsparcie Apple udzieliło odpowiedzi czytelnikowi serwisu 9to5mac, z której wynika, że wspomniane modele faktycznie nie zostały wyposażone w system redukcji hałasu. Takowy jako ostatni pojawił się w smartfonach serii Apple iPhone 12. Nie wiem, jaki jest powód usunięcia funkcji, natomiast typuje się, iż decyzja była umotywowana niską liczbą użytkowników korzystających z udogodnienia. Być może nie byli oni usatysfakcjonowani jakością. Nie wiemy także, czy narzędzie wróci do smartfonów Apple iPhone w kolejnej generacji.

Źródło: 9to5mac