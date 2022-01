Face ID w iOS 15.4 rozpoznaje użytkowników noszących maseczki. Nowa funkcja smartfonów Apple iPhone nie trafi do wszystkich

Działania Apple mogą być dla wielu osób niezrozumiałe. W wielu aspektach firma stosuje bowiem wysoki poziom odporności na sugestie partnerów oraz użytkowników i uparcie trzyma się swoich postanowień. Istnieją jednak sytuacje, w których dalsze bronienie swoich przekonań zaczyna godzić w klientów. Takowy scenariusz ma miejsce od czasu wybuchu pandemii, która zmusiła nas do korzystania z maseczek ochronnych w wielu miejscach przestrzeni publicznej. Jako że biometria w smartfonach Apple iPhone opiera się na Face ID, czyli na zaawansowanym skanowaniu twarzy użytkownika, jego przydatność okazała się niemal zerowa. Apple szukało półśrodków, które mogłoby temu zaradzić, ale nie rozwiązywały one w stu procentach problemu. Remedium znalazło się dopiero w aktualizacji iOS 15.4 beta.

Aktualizacja systemu iOS 15.4 dla nowszych smartfonów z linii Apple iPhone pozwala włączyć funkcję Face ID, które radzi sobie z rozpoznawaniem twarzy użytkownika noszącego maseczkę ochronną.

Apple wydało właśnie aktualizację iOS 15.4 beta, w której pojawiła się nowość związana z Face ID. Otóż użytkownicy będą mogli aktywować tryb, który umożliwi odblokowanie ekranu nawet w przypadku noszenia przez użytkownika maseczki ochronnej. Oznacza to, że korzystanie z listy zakupów, płatności Apple Pay lub nawet zwykłe odpisywanie na SMS-y w sklepie czy urządzenie, nie będzie już wiązało się z koniecznością wpisywania kodu PIN. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że wybór „częściowego” rozpoznawania twarzy może wiązać się z niższym poziomem bezpieczeństwa. Obstawiam jednak, że lwia część użytkowników zdecyduje się na ustępstwo.

Firma z Cupertino już wcześniej próbowała rozwiązać rzeczoną kwestię. W pierwszej kolejności wdrożono opcję, dzięki której Face ID rozpoznawało, że użytkownik ma na sobie maskę i od razu aktywowało panel do wpisywania kodu PIN. Skracało to czas odblokowania, ale dalej wymagało od nas „czegoś więcej”. Następnym krokiem była możliwość aktywacji funkcji odblokowywania telefonu przy użyciu zegarka Apple Watch. Nie każdy użytkownik iPhone’a korzysta również zegarka, dlatego czekaliśmy na tytułowe rozwiązanie. Wygląda jednak na to, że będzie ono dostępne wyłączenie dla urządzeń z serii Apple iPhone 12 oraz Apple iPhone 13. Czy tak się faktycznie stanie, dowiemy się po udostępnieniu finalnego oprogramowania.

Well this is new (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR — Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

Źródło: Brandon Butch