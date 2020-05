Anthology of Fear: Pierwszy gameplay i demo polskiego horroru

W sieci pojawiło się dziś pierwsze wideo prezentujące rozgrywkę z gry Anthology of Fear, polskiego horroru psychologicznego. Premierę tytułu, który zaoferować ma wiele unikalnych elementów i trzy całkiem różne historie, zaplanowano na drugą połowę 2020 r. Już teraz na platformie Steam dostępny jest bezpłatny prolog (wersja demonstracyjna), w którym można sprawdzić wstęp jednej z historii. Anthology of Fear trafi także na Nintendo Switch. Wydawca produkcji, Ultimate Games S.A, nie wyklucza wydania horroru w przyszłości także na innych platformach. Choć wersja demonstracyjna nie otrzymała polskiej wersji językowej, to trzeba wiedzieć, że pełna wersja gry cechuje się kinowym spolszczeniem (napisy).

Horror Anthology of Fear to nadchodząca gra polskiego studia RG Crew, która składa się z trzech całkiem różnych historii, które można potraktować jako trzy mniejsze gry w jednej.

Jak czytamy w notce prasowej, w tym pierwszoosobowym horrorze twórcy proponują nowe podejście do gatunku. Gra składa się z trzech całkiem różnych historii, które można potraktować jako trzy mniejsze gry w jednej. W opublikowanym przez Ultimate Games S.A. wideo zaprezentowano pierwsze minuty rozgrywki z dostępnego już na platformie Steam dema. W Anthology of Fear: Prologue można bezpłatnie sprawdzić fragment pierwszej historii. Każda z trzech historii będzie diametralnie różna od pozostałych. Chodzi zarówno o różnice dotyczące nastroju i lokacji, jak i o motywy przewodnie oraz samą rozgrywkę. Strach nie jest czymś jednoznacznym, może mieć bardzo różne oblicza, co dobitnie pokaże też Anthology of Fear. Nie ma tutaj miejsca na znużenie, a całość będzie mocno różnorodna – wyjaśnia główny programista w RG Crew, Piotr Rycąbel.

W prologu przedstawiono wstępną część pierwszej historii, ulokowanej w malowniczych rejonach górskich i poruszającej m.in. temat zaburzeń rzeczywistości. Druga z historii jest osadzona w czasach współczesnych, a kluczowymi motywami będą tematy wyobcowania i aktu twórczego. Ostatnia część wchodząca w skład Anthology of Fear ma z kolei koncentrować się na temacie wspomnień i będzie umiejscowiona w nieokreślonym dokładnie miejscu i czasie. Jak podkreślają twórcy z RG Crew, każdy z tych epizodów zaoferuje w praktyce inny styl rozgrywki. W poszczególnych częściach gracze będą mogli liczyć np. na elementy skradania, eksploracji, walki, polowania czy ucieczki. To nasze autorskie i dosyć szerokie spojrzenie na gatunek. Anthology of Fear jest unikalnym projektem, który dostarczy graczom odmienne doświadczenia. Stawiamy na brak jednoznaczności oraz różnorodność. Gra powinna przypaść do gustu zdecydowanej większości fanów horrorów – dodaje Piotr Rycąbel.

Źródło: Ultimate games